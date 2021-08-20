Как Елизавета II выглядела в молодости: появились редкие снимки

В сети появились кадры королевы Великобритании Елизаветы II, на которых она запечатлена в молодости. Снимки разместили в честь Всемирного Дня фотографии, который выпадает на 19 августа.

Соответствующие фото опубликовали на официальной странице королевской семьи в Instagram. "Чтобы отметить #WorldPhotographyDay, вот несколько моментов, когда королева была запечатлена за объективом", – подписали кадры.

На первом снимке изображены принц Чарльз и принцесса Анна, а королева показывает им, как нужно использовать фотоаппарат. Снимок был сделан в замке Балморал в 1952 году.

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На втором изображении, которое было сделано в 1977 году в Линдсей Парк Конд в Южной Австралии, королева позирует с компактной камерой. Рядом с ней изображен монарх и покойный герцог Эдинбургский.

Третий кадр был сделан в 1982 году. Елизавета II держит ту же самую желтую камеру. Тогда ее величество посетила островов Тувалу в Южном море.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что королева Елизавета II отметила свой день рождения 12 июня. Хотя официально 95 лет ей исполнилось еще 21 апреля, формально праздник в Великобритании прошел во вторую субботу июня.