Елизавета II взошла на престол 70 лет назад: как это было. 50 малоизвестных фактов о коронации

Елизавета II возглавляет престол уже 70 лет, находясь на троне дольше всех современных правителей. Она считается самым могущественным монархом в истории Великобритании. Коронация состоялась 2 июня 1953 года, что стало одним из самых масштабных событий XX века. Мероприятие прошло после 16 месяцев траура из-за смерти ее отца Георга VI, который умер 6 февраля 1952 года. В этот же день 27-летнюю Елизавету II провозгласили королевой.

Монарх дважды была свидетелем особого события – коронации. Впервые в 11 лет, когда королем стал ее отец в 1937 году, и второй раз спустя 16 лет, получая собственную корону.

На протяжении 900 лет британских монархов традиционно коронировали в Вестминстерском аббатстве. Однако в 1953 году изюминкой события стало то, что его впервые транслировали по телевидению, а зрителями были 27 миллионов человек только в Великобритании и еще миллионы по всему миру.

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Royal.uk собрало 50 малоизвестных фактов о коронации Елизаветы II.

1. Вестминстерское аббатство служило местом проведения каждой коронации с 1066 года. До того, как его построили, мероприятия проводились везде – в Бате, Оксфорде и Кентербери.

2. Королева Елизавета II стала тридцать девятым монархом, получившим корону в Вестминстерском аббатстве.

3. Нынешняя правительница Великобритании – шестая из женщин, кто получил корону в Вестминстерском аббатстве. Первой 1 октября 1553 года стала королева Мария I.

4. На престол королева взошла 6 февраля 1952 года в день смерти своего отца, короля Георга VI. В то время она была в Кении, поэтому стала первым сувереном за свыше 200 лет, который вступил в права, будучи за границей.

5. Бабушка Елизаветы II, 81-летняя королева Мария I, была первой королевой, увидевшей восхождение на престол внука. Но до коронации она не дожила.

6. Служба коронации королевы Елизаветы II была учреждена во время службы короля Эдгара в Бате в 973 году. Ее первоначальный порядок, написанный на латыни, был учрежден в 14-м веке.

7. За организацию коронации Елизаветы II отвечал действующий граф Маршал. На его плечах также были государственные похороны сэра Уинстона Черчилля (1965).

8. Королева и герцог Эдинбургский приехали из Букингемского дворца в Вестминстерское аббатство в карете Gold State. Ее везли восемь серых меринов: Каннингем, Тови, Ной, Теддер, Эйзенхауэр, Белоснежка, Типперэри и МакКрири.

9. Букет для коронации составляли белые цветы – английские орхидеи и ландыши, шотландская стефанотиса, орхидеи из Уэльса и гвоздики из Северной Ирландии и с острова Мэн.

10. Принц Филипп был в парадной военно-морской форме для поездки в аббатство и обратно. Он носил корону и мантию герцога поверх униформы.

11. Коронационное платье королевы разработал британский модельер Норман Хартнелл. Оно было сшито из белого атласа и украшено золотыми и серебряными нитями с гербами Соединенного Королевства и Содружества.

12. Этот наряд королева надевала шесть раз.

13. Чтобы увидеть отъезд королевы в Вестминстерское аббатство, прислуга собралась в Большом зале Букингемского дворца.

14. Сама коронация началась в 11:15 и длилась в течение почти трех часов.

15. По пути на коронацию Елизавета II носила Государственную диадему Георга IV. Это была корона, изображенная на марках 1820 года изготовления, украшена розами, трилистниками и чертополохом, а еще 1333 бриллиантами и 169 жемчужинами.

16. Суверен прошел с участием 250 человек – церковных лидеров, премьер-министров Содружества, членов королевского двора, гражданских и военных лидеров и йомена гвардии .

17. Службу провел архиепископ Кентерберийский. Впервые на коронации побывал представитель другого благочинтсва, модератор Церкви Шотландии.

18. Служба коронации состояла из шести частей: признание, присяга, миропомазание, инвеститура (включая коронацию), интронизация и приношение.

19. В масле для помазания содержатся масла апельсина, розы, корицы, мускуса и амбры. Специально для этого случая была изготовлена новая партия, так как в мае 1941 года бомба попала в благочиние и уничтожила склянку.

20. В задней части аббатства была специальная постройка, чтобы процессии могли формироваться и расходиться незаметно для толпы.

21. Во время инвеституры Елизавета II сначала надела новоиспеченный Colobium Sindonis –свободную льняно-батейную одежду, а потом – мантию из золотой ткани, известную как Далматик или Супертуника. Лорд Великий Чемберлен вручил королеве золотые шпоры, которые являются символом рыцарства, а архиепископ Кентерберийский – украшенный драгоценными камнями меч, армиллы, золотые браслеты искренности и мудрости. Позже Ее Величество надела палантин и золотую мантию, а также получила державу, коронационное кольцо, перчатку и скипетр.

22. Первым ребенком, увидевшим коронацию своей матери как Суверена, стал принц Чарльз. Принцессу Анну посчитали слишком маленькой.

23. Принцу Чарльзу было вручено специальное расписанное вручную детское приглашение.

24. Всего на церемонии коронации присутствовало 8 251 человек.

25. На коронационной службе были официально представлены 129 наций и территорий.

26. Принцесса Мария Луиза (внучка королевы Виктории) стала свидетелем коронации в четвертый раз. Она видела, как корону получали король Эдуард VII (1902 г.), король Георга V (1911 г.) и король Георга VI (1937 г.).

27. Елизавета ІІ получила корону в кресле Святого Эдуарда, изготовленном в 1300 году. Трон постоянно хранится в Вестминстерском аббатстве.

28. Корона Святого изготовлена в 1661 году. Она весит свыше 2 кг и сделана из чистого золота.

29. Следующей самой важной частью регалий была держава 1661 года изготовления. Это – золотой шар, окруженный крестом, опоясанным кольцом из бриллиантов, изумрудов, рубинов, сапфиров и жемчуга с большим аметистом на вершине.

30. Коронационное кольцо, которое еще называют "Обручальное кольцо Англии", традиционно надели на безымянный палец правой руки королевы. Украшение было сделано для коронации короля Вильгельма IV в 1831 году. Его носили все, кроме королевы Виктории. Ее пальцы были настолько маленькими, что размер кольца было невозможно уменьшить.

31. Освещение коронации BBC стало прорывом в истории вещания. Событие стало первой службой, которую транслировали по телевидению. При этом множество людей вообще впервые смотрели телевизор.

32. 27 миллионов человек в Великобритании (из 36 миллионов населения) смотрели церемонию по телевидению и 11 миллионов слушали по радио.

33. На коронации было более 2000 журналистов и 500 фотографов из 92 стран.

34. Среди многих иностранных журналистов была Жаклин Бувье (которая со временем стала первой леди США, известной как Джеки Кеннеди). На тот момент она работала в Washington Times-Herald.

35. Обратный маршрут протяженностью 7,2 км занял у 16 ​​000 участников два часа. Он был спроектирован так, чтобы процессию увидело как можно больше людей в Лондоне.

36. Многие люди разбили лагерь в торговом центре. Некоторые семьи даже преодолели путь из Австралии на кече. Население отпраздновало коронацию уличными вечеринками.

37. Министерство продовольствия удовлетворило 82 заявки людей на жарку волов.

38. В имперской государственной короне, которую королева носила во время своего возвращения в Букингемский дворец, было четыре жемчужины – серьги королевы Елизаветы I.

39. По дороге назад, в Букингемский дворец, королева надела только что сшитую пурпурную мантию поместья. С вышитым вензелем и бордюром из колосьев пшеницы и оливковых ветвей, на которые у 12 швей из Королевской школы рукоделия шло 3500 часов. А шелк для вышивки был доставлен с шелковой фермы в Луллингстоне, Кент.

40. В шествии приняли участие около 30 000 человек: 3 600 из Королевского флота , 16 100 из армии и 7 000 из Королевских ВВС , 2 000 из Содружества и 500 из "Колоний". Также было 6700 резервных и административных войск, а для помощи столичной полиции было привлечено 1000 офицеров и солдат Королевской военной полиции и 7000 полицейских из 75 провинциальных сил.

41. Королева не подняла крышу своей кареты для защиты от дождя и этим еще больше завоевала сердца населения.

42. Основные украшения маршрута процессии были расположены в торговом центре. Это четыре двухпролетные арки из стальных труб, которые освещались ночью. Их подняли гигантские мобильные краны. Стойки украшали золотые короны и четыре алых знамена с королевской монограммой.

43. Чтобы поприветствовать ликующие толпы, королева предстала со своей семьей на балконе Букингемского дворца. Она была еще в Императорской государственной короне и королевских мантиях. Во второй раз монарх вышла на балкон в 21.45, чтобы включить "огни Лондона". Свет каскадом полился по торговому центру, освещая огромный шифр на Адмиралтейской арке и превращая фонтаны на Трафальгарской площади в жидкое серебро. Затем зажглись все прожекторы от Национальной галереи до Лондонского Тауэра .

44. Для иностранных гостей, которых нужно было развлекать после коронации, специально был придуман коронационный цыпленок. Флорист Констанс Спрай предложила рецепт холодного цыпленка в сливочном соусе карри с хорошо приправленным салатом из риса, зеленого горошка и смеси трав. Этот рецепт получил одобрение министра труда и с тех пор стал называться "Цыпленок для коронации".

45. Самыми запоминающимися фото после коронации стали снимки Сесила Битона, который поставил королеву перед фоном, изображающим часовню Генриха VII в Вестминстерском аббатстве.

46. ​​Официальным художником коронации был польский живописец Феликс Топольски. Он на 14 секциях, каждая высотой более метра, сделал постоянную запись этого события в Нижнем коридоре Букингемского дворца.

47. Лорд-лейтенанты королевы поручили художнику Теренсу Кунео нарисовать церемонию коронации, а в 1954 году Герберт Джеймс Ганн написал ее Государственный портрет в коронационном наряде.

48. 2 июня 1953 года стало известно, что Эдмунд Хилари и Тенцинг Норгей достигли вершины Эвереста. Королева вручила 14 участникам экспедиции специальные коронационные медали с дополнительной надписью "Экспедиция на Эверест".

49. Первое зарубежное турне, которое королева предприняла после коронации, было на Бермудских островах, Ямайке, Панаме, Фиджи, Тонге и Новой Зеландии. Оно началось в ноябре 1953 года.

50. 24 июня 1953 года почести Шотландии (корона, скипетр и меч) были пронесены перед королевой в ходе процессии от дворца Холирудхаус до собора Святого Джайлса.

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