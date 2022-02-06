Елизавета II разрешила жене принца Чарльза именоваться 'королевой', когда тот станет королем

Монарх Великобритании Елизавета II объявила о своем желании разрешить Камилле Паркер-Боулз называться "королевой", когда ее супруг, старший сын правительницы принц Чарльз Уэльский взойдет на престол. До сих пор считалось, что такого титула герцогиня Корнуолльская не получит.

В послании к Платиновому юбилею своего правления, который отмечается сегодня, 6 февраля 2022 года, Елизавета ІІ затронула нерешенной вопрос касательно титула своей невестки. Об этом сообщает BBC News.

Ее Величество заявила, что "искренне желает", чтобы Камилла получила титул королевы-консорта, "когда придет это время". Известно, что принц Чарльз и его супруга были "польщены и тронуты удостоенной честью".

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Слова Елизаветы ІІ, правящей Великобританией ровно 70 лет, развеяли туманность вокруг будущего герцогини Корнуолльской, поскольку ранее информация о получении титула королевы-консорта была неподтвержденной.

Теперь, когда принц Чарльз займет престол после смерти своей матери и станет королем, его вторая жена Камилла будет именоваться "королевой".

Отметим, Чарльз и Камилла поженились в 2005 году, через 9 и 10 лет после развода со своими первыми супругами соответственно. Церемония бракосочетания пары была лишена пышности и размаха. Их брак был зарегистрирован в муниципальном департаменте Виндзора.

Сегодня, 6 февраля 2022 года, исполняется 70 лет со дня восшествия на престол Елизаветы II. В этот день умер ее отец, король Георг VI.

Коротко о личностях:

Елизавета Александра Мария – самый долгопребывающий на службе монарх в истории. Королева правит Британией семь десятилетий. Родилась 21 апреля 1926 года в резиденции графа Стратмор в лондонском районе Мейфэр на Брютон-стрит.

Камилла (урожд. Камилла Размари Шанд) – вторая супруга (с 9 апреля 2005-го) Чарльза, принца Уэльского, наследника британского престола. После свадьбы получила все соответствующие титулы, включая и принцессы Уэльской, однако предпочитает использовать титул герцогини Корнуолльской. Родилась 17 июля 1947 года в Лондоне.

Ранее OBOZREVATEL писал, что герцогиня Корнуолльская Камилла в ближайшие месяцы займет пост королевской покровительницы Национального театра, который супруга принца Гарри Меган Маркл "отобрала" у нее, когда вышла замуж в 2018 году.