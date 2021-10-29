Королева Елизавета II отменила поездки и публичные мероприятия: врачи рекомендовали "отдохнуть"

95-летняя королева Великобритании Елизавета II должна провести еще как минимум две недели без официальных визитов, выполняя только "легкие офисные обязанности". Медики посоветовали монарху отдохнуть, не раскрывая конкретных причин.

Об этом сообщил The Guardian со ссылкой на Букингемский дворец. "Врачи сообщили, что ее величество может продолжать выполнять легкие офисные обязанности в течение этого времени, включая некоторые виртуальные аудитории, но не предпринимать никаких официальных визитов", – говорится в заявлении официальных представителей королевы.

Как отметили журналисты, это означает, что Елизавета II не посетит ежегодный "Фестиваль памяти" Королевского британского легиона в Альберт-Холле 13 ноября, хотя "надеется побывать в Кенотафе на самой службе".

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В дворце не назвали, какие именно проблемы со здоровьем испытывает женщина. В заявлении только сказано, что врачи порекомендовали ей "продолжать отдых, по крайней мере, в течение следующих двух недель".

"Ее величество сожалеет, что не сможет присутствовать на "Фестивале памяти"... Однако она по-прежнему твердо намерена присутствовать на национальной службе памяти 14 ноября", – добавили представители монарха.

Источник журналистов отметил, что медики принимают "разумные меры предосторожности". Напомним, что 20 октября Елизавета II попала в больницу короля Эдуарда VII в центре Лондона и провела там одну ночь. Как заявлялось – "чтобы отдохнуть" и сделать некоторые обследования.

Собеседник издания добавил, что 95-летняя британка в "хорошем настроении". Она записала речь, которую на следующей неделе представят на климатической конференции COP26 в Глазго (Шотландия).

При этом ранее ожидалось, что королева будет присутствовать на мероприятии лично. Кроме того, на конференцию приедут принц Уэльский, герцогиня Корнуоллская, а также герцог и герцогиня Кембриджские. Однако в итоге Елизавета II отменила свой визит на публичное мероприятие.

Елизавета Александра Мария – самый долгопребывающий на службе монарх в истории. Она правит страной почти семь десятилетий.

Она родилась 21 апреля 1926 года в резиденции графа Стратмор в лондонском районе Мейфэр на Брютон-стрит.

Не так давно женщина впервые публично использовала трость. Это произошло на торжественной службе по случаю 100-летия Королевского британского легиона.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Елизавета II отказалась от премии "Старушка года" (Oldie of the Year), так как считает себя "слишком молодой" для этого.