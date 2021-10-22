Королева Елизавета II попала в больницу: что говорят в Букингемском дворце

95-летняя королева Великобритании Елизавета II 20 октября попала в больницу. Она провела в медучреждении одну ночь, "чтобы отдохнуть" и сделать некоторые предварительные обследования.

Об этом сообщили представители Букингемского дворца, передает CNN. Издание напомнило, что на этой неделе монарх внезапно отменила запланированную поездку в Северную Ирландию.

Там она должна была посетить службу в храме городе Арма по случаю столетия разделения и основания Северной Ирландии, но "неохотно" согласилась с рекомендацией врачей оставаться дома.

Как заявили в дворце, королева вернулась в Виндзорский замок уже 21 октября в обед. Клинику она посетила "по совету медиков".

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В сообщении сказано, что Елизавета II "остается в хорошем настроении". Для чего именно ей понадобились обследования, не уточняется, однако отмечается, что с COVID-19 это не связано.

Со ссылкой на собственный источник в Букингемском дворце в CNN написали, что заранее о посещении больницы официально объявлено не было, потому что предполагалось, что это будет короткий визит.

Кроме того, источник подчеркнул: у Елизаветы II есть право на неприкосновенность личной жизни.

В конце этого месяца у королевы запланировано еще одно публичное мероприятие, на котором она должна присутствовать. Это климатическая конференция COP26 в Глазго (Шотландия).

Елизавета Александра Мария – самый долгопребывающий на службе монарх в истории. Она правит страной почти семь десятилетий.

Она родилась 21 апреля 1926 года в резиденции графа Стратмор в лондонском районе Мейфэр на Брютон-стрит.

Накануне женщина впервые публично появилась с тростью. Это произошло на торжественной службе по случаю 100-летия Королевского британского легиона.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Елизавета II отказалась от премии "Старушка года" (Oldie of the Year), так как считает себя "слишком молодой" для этого.