Елизавета II заплатит огромную суму за урегулирование иска против принца Эндрю о секс-насилии – СМИ

Королева Великобритании Елизавета II якобы поможет сыну, герцогу Йоркскому Эндрю оплатить примерно 12 млн фунтов стерлингов (16,3 млн долларов) для урегулирования дела о сексуальном насилии, возбужденного против принца по иску американки Вирджинии Джуффре. Дело в том, что фигуранты громкого скандала достигли внесудебного соглашения, которое включает в том числе "существенное пожертвование в пользу госпожи Джуффре".

Последняя судилась с принцем, утверждая, что он трижды принудил ее к сексуальным отношениям, когда ей было 17 лет. Как написал таблоид Daily Mail, "мать униженного герцога" решила подвести черту под нашумевшей историей и собирается взять на себя финансовую часть соглашений.

Герцог Йоркский отрицал все обвинения, но, несмотря на обещание бороться за свою правоту до конца, 15 февраля согласился заплатить огромную сумму, чтобы закрыть дело до того, как оно дойдет до суда присяжных.

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Соглашение не содержит официального признания ответственности со стороны Эндрю или извинений, но в нем сказано, что теперь принц признает Джуффре "жертвой жестокого обращения". Кроме того, сын королевы сожалеет о своей связи со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном.

38-летняя Джуффре является одной из женщин, которые ранее подали в суд на Эпштейна, обвиняя его в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек. Эпштейн был арестован и совершил самоубийство в тюрьме 10 августа 2019-го, ожидая судебного разбирательства по этому делу.

Американка утверждала, что Эпштейн фактически сделал из нее секс-товар и с помощью самолета передавал в "аренду" влиятельным людям, друзьям и деловым партнерам, в том числе принцу Эндрю.

В документах о внесудебном соглашении также сказано: Джуффре подверглась "несправедливым публичным нападкам", но Эндрю никогда не собирался "очернять ее характер".

Принц и его мать выплатят круглую сумму Джуффре наличными, а также сделают пожертвование ее благотворительной организации в поддержку прав жертв насилия. Конкретные условия сделки не разглашаются, но, по данным СМИ, общая сумма превысит 12 млн фунтов стерлингов.

Напомним: Джуффре рассказывала, что с Эпштейном ее познакомила британская светская львица Гислен Максвелл (она признана судом виновной в том, что искала девушек, в том числе несовершеннолетних, для финансиста и его друзей). С британским принцем Эпштейн свел ее в 2001 году в Лондоне.

В иске американки говорилось, что Эндрю якобы трижды изнасиловал ее: в лондонском доме Максвелл, а затем в домах Эпштейна на Манхэттене и в Литтл-Сент-Джеймс на Виргинских островах.

Коротко о знаменитости:

Принц Эндрю, герцог Йоркский – 61-летний британский принц, вице-адмирал. Третий ребенок и второй сын королевы Великобритании Елизаветы II. Занимает девятое место в порядке наследования британского престола.

Как писал OBOZREVATEL, принц Эндрю, по информации СМИ, посещал секс-клубы вместе с миллиардером-педофилом Джеффри Эпштеном, а также развлекался с моделями на яхте. Он якобы посетил тайский курорт Пхукет и центр секс-туризма Патонг, где отдыхал на корабле стоимостью 1 миллион фунтов в компании полураздетой певицы Atomic Kitten и других девушек.