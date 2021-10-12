Елизавета II впервые появилась на публике с тростью: что произошло. Фото

Анна Яковлева
Анна Яковлева
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Елизавета II впервые появилась на публике с тростью: что произошло. Фото

95-летняя королева Великобритании Елизавета II появилась на официальном мероприятии в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Монархиня опиралась на трость при ходьбе, что было впервые.

Елизавета II посетила торжественную службу по случаю 100-летия Королевского британского легиона. О том, как выглядела королева Великобритании, читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Королева Елизавета II на официальном мероприятии.
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Для выхода в свет ее Величество предпочло синее пальто и шляпу, черные перчатки, туфли и сумку. Королева пришла на мероприятие, опираясь на трость. Состояние Елизаветы II никак не комментируют в Букингемском дворце. Однако отмечается, что она использовала трость для удобства.

Королева Великобритании с тростью на публичном мероприятии.
Королева Елизавета II в синем пальто.

К слову, королеву Великобритании сопровождала принцесса Анна. Они вместе вышли из автомобиля и направились в Вестминстерское аббатство.

Королева Елизавета II с принцессой Анной.
Королева Елизавета II с тростью.

Напомним:

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что внучка королевы Елизаветы II принцесса Беатрис впервые появилась на публике после своих первых родов. Как она выглядела, читайте по ссылке тут.

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