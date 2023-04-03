''Я могла там погибнуть'': подозреваемая в подрыве Татарского написала ''секретное'' смс подруге после взрыва, ее задержали. Фото

Подозреваемая в убийстве российского пропагандиста Владлена Татарского Дарья Трепова после взрыва написала подруге, что могла погибнуть и что ее якобы подставили. По данным росСМИ, Трепову якобы уже задержали в арендованной квартире в Санкт-Петербурге.

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Часть переписки подозреваемой опубликовал Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ". Общение происходило накануне и после взрыва в секретном чате (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В сообщении Дарья приглашала подругу в гости в двухкомнатную квартиру на Васильевский остров, где остановилась "на полтора дня". Также Трепова предлагала провести ее в аэропорт вечером в воскресенье. После взрыва в кафе, как пишут СМИ, на рейс из Пулково она так и не села.

Также "ВЧК-ОГПУ" утверждает, что после взрыва девушка якобы написала подруге: "Я могла там погибнуть, лучше бы я там погибла, меня подставили". После чего якобы удалила чат. Соответствующего скриншота канал не приводит.

Вскоре после взрыва в базе МВД РФ появилась информация о розыске Дарьи Треповой. Часть росСМИ писали о ее задержании, другие сообщили, что задержана якобы ее родственница.

Позже "Фонтанка" заявила, что Дарью Трепову задержали в арендованной квартире в Санкт-Петербурге.

Предполагаемый муж Треповой Дмитрий Рылов, которого также разыскивают якобы состоит в Либертарианской партии РФ (выступает за расширение гражданских прав и свобод) и находится в эмиграции. Сама Дарья в партии не состояла, заявили в организации.

BBC со ссылкой на решение суда подтверждает, что Трепова и Рылов задерживались полицией 24 февраля 2022 года на антивоенном митинге в Санкт-Петербурге, оба получили по десять суток ареста.

Дарья родом из города Пушкин (входит в состав Санкт-Петербурга).

Что известно об убийстве Татарского

Пророссийский "военкор" Владлен Татарский погиб вечером в воскресенье, 2 апреля, в результате мощного взрыва в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге. Заведение принадлежит владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, там каждую неделю проводили дискуссионный клуб "Кибер Z фронт".

По предварительным данным, бомбу в заведение принесла девушка. Взрывчатка находилась в статуэтке, которую она вручила пропагандисту в качестве подарка. Татарский сам настоятельно попросил у гостьи в зале внести статуэтку, хотя она как бы в шутку сказала: "А что, если там бомба?".

Число раненых при взрыве составило 32 человека, из них 10 – в тяжелом состоянии, сообщают росСМИ. Татарского после взрыва увезли в реанимацию, где он умер.

Политологи считают, что убийство "военкора" является своего рода "приветом" Пригожину.

Настоящее имя Татарского – Максим Фомин, он родился на Донбассе, там получил срок в возрасте 12 лет за грабеж. Подробнее о нем – в материале по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Украинский журналист Юрий Бутусов считает убийство Татарского серьезным ударом по пропаганде Кремля. По его мнению, Татарский был одним из символов временной оккупации Россией украинских территорий.

– Россиян возмутили странные "нюансы" в новости о задержании подозреваемой в убийстве Татарского.

– Они устроили истерику в сети и обвиняют в убийстве Украину. Некоторые призывают "бомбить весь Киев".

– Сам Пригожин не стал обвинять украинскую власть в ликвидации Татарского. По его мнению, действует некая "группа радикалов".