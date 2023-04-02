Кем был ''военкор'' Татарский: биография бывшего зэка, которого приглашали к Путину

Владлен Татарский, которого подорвали в кафе в Санкт-Петербурге 2 апреля, был одним самых одиозных российских пропагандистов и "военкоров". На самом деле бывший зэк Максим Фомин (настоящее имя Татарского) – уроженец украинского города Макеевка в Донецкой области, которое с 2014 года оккупировано россиянами. Там он был осужден на 12 лет тюрьмы за грабеж, но с приходом "русского мира", ему удалось сбежать и даже написать об этом книгу.

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Согласно данным из открытых источников, Фомину было 40 лет, он родился 25 апреля 1982 года в Макеевке. После школы работал шахтером, как отец и дедушка, а потом решил податься в "бизнес".

В 2011 его осудили за ограбления банка на Донбассе на 12 лет колонии, наказание отбывал в Горловке. В 2014-м, когда началась война на Донбассе, он сбежал и описал это в своей книге "Бег".

"В 2014 году такое было возможно. Нас было 18 человек. Это я подробно описал в своей книге "Бег", – говорил Фомин.

После побега сепаратист записался в "ополчение" контролируемых Россией непризнанных "республик". Однако его снова посадили, поскольку юридических оснований для освобождения не было. Главарь террористической группировки "ДНР" Александр Захарченко, которого, к слову, также ликвидировали в ресторане в 2018 году, его "помиловал".

Дальше Фомин воевал против украинцев вместе с российскими боевиками. Он "служил" в полку "Витязь", разведроте "четвертой бригады "ЛНР," батальоне "Восток".

В своих книгах он писал о том, что ненавидел Украину с детства и всю жизнь ждал "гражданскую войну". Начатую россиянами войну на Донбассе предатель называл "моей войной".

"Я родился и вырос на Донбассе. Когда Украина получила независимость, мне было 9 лет и, с тех пор, слышал от отца, что в стране будет гражданская война. Все детство я готовился к этой войне, но она никак не начиналась. Отцовские пророчества постепенно забылись. "Русскую весну" я встретил, находясь в местах лишения свободы. По приговору суда отбывал наказание за вооруженное ограбление одного из коммерческих банков. Я не мог себе позволить отсиживаться, пока шла моя война и решил попасть на фронт во что бы то ни стало. Совершив побег с группой осужденных, я вступил в ряды ополчения..." – написал пропагандист в книге "Бег".

В 2019 переехал в Москву и занялся там пропагандистской деятельностью. После начала полномасштабного вторжения России в Украину, освещал и поддерживал преступные действия российских оккупантов и стал одним из "топ-военкоров" страны-агрессора.

30 сентября он в числе других российских "военкоров" был приглашен в Кремль на объявление диктатором Владимиром Путиным об аннексии части украинских территорий. "Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим, все будет, как мы любим", – заявил он, ведя репортаж из Кремля.

С осени 2022 года "Татарский" начал активно критиковать командование оккупационной российской армии за провалы на фронте в Украине. С тех пор его причисляли к медиапулу куратора ЧВК "Вагнер" Пригожина, который также активно критиковал минобороны страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 апреля в центре Санкт-Петербурга произошел мощный взрыв в кафе "Стрит-бар". В результате погиб пророссийский "военный корреспондент" Владлен Татарский. По предварительным данным, взрывчатку в заведение пронесла девушка, запечатав ее в статуэтке-подарке пропагандисту.

Политологи считают, что убийство является своего рода "приветом" главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.

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