В Петербурге взорвали ''военкора'' Татарского в принадлежавшем Пригожину кафе. Все детали

2 апреля в центре Санкт-Петербурга произошел мощный взрыв в кафе "Стрит-бар", в результате которого погиб пророссийский военный корреспондент Владлен Татарский. По предварительным данным, взрывчатку в заведение пронесла девушка: она запечатала ее в статуэтку и преподнесла в качестве подарка пропагандисту.

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Сообщение о гибели спикера террористов подтвердили в МВД России. Мощность взрыва составила более 200 грамм тротила.

Кафе, в котором произошел взрыв, принадлежало одиозному российскому бизнесмену Евгению Пригожину. В нем каждую неделю проходили дискуссионный клуб "Кибер Z фронт".

Подлинное имя Татарского – Максим Фомин. В 2011 году получил срок за ограбление банка, отбывал наказание в колонии Горловки. В 2014 году, пользуясь наступившей неразберихой, он сбежал из тюрьмы. Поздней вступил в ряды террористов "ДНР" под началом главаря Безлера в Горловке. Затем по хлопотанию боевика Александра Захарченко перешел служить в полк "Витязь".

По словам самого Фомина, самым тяжелым днем на войне для него стало 28 марта 2016 года, когда ему под снайперским огнем пришлось выносить с поля боя трех тяжелораненых террористов. В 2019-м он покинул террористическую банду и переехал в Москву, где благодаря пропагандистским заметкам, стал узнаваемой медийной персоной.

Напомним, что Татарский опубликовал видео, которое стало вирусным. В нем он утверждал, что цель так называемой СВО России в Украине – всех убить и ограбить.

"Будет все, как мы любим", – ухмылялся пропагандист за полгода до того, как взорвался.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Екатеринбурге (РФ) задержали корреспондента московского бюро газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича, а Лефортовский суд Москвы арестовал его по делу о шпионаже на 29 суток и отправил в СИЗО. Силовики считают, что он якобы "шпионил по заданию США" и собирал информацию об одном из предприятий российского ВПК. Издание отреагировало на инцидент и потребовало освободить своего сотрудника.

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