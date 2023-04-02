В РФ выдали, что статуэтку со взрывчаткой Татарскому вручила украинка: есть нестыковки

Российские пропагандисты выдали, что статуэтку со взрывчаткой "военкору" Владлену Татарскому (настоящее имя Максим Фомин) якобы вручила девушка из украинского Ивано-Франковска Мария Ярун. Свои выдумки россияне подкрепили фотографией, взятой из запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте".

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Страница, с которой скопировали фото, зарегистрирована на имя "Мария Ярун". На ней указано, что предполагаемая Мария Ярун – из Ивано-Франковска и родилась в 1983 году. То есть ей 40 лет.

При этом, этот аккаунт неактивен уже более пяти лет.

В информации пропагандистских Telegram-каналов страны-агрессора, как и вседла, есть нестыковки. Очевидцы взрыва называли предполагаемую убийцу "девушкой", которая представилась Анастасией – студенткой Академии художеств.

Такое описание явно не подходит под описание якобы 40-летней ивано-франковчанки Марии Ярун.

Также пропагандисты сообщили, что девушку якобы разыскивают по делу о теракте, на задержание отправили наряды полиции и сотрудников российского МВД.

Отметим, что российские издания ранее писали, что взрывчатку в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где погиб Татарский, принесла девушка: она запечатала ее в статуэтку и преподнесла в качестве подарка пропагандисту.

Кафе, в котором произошел взрыв, принадлежало одиозному российскому бизнесмену Евгению Пригожину. В нем каждую неделю проводили дискуссионный клуб "Кибер Z фронт".

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате взрыва в кафе "Стрит-бар" в Питере погиб пророссийский "военный корреспондент" Владлен Татарский. Политологи считают, что убийство является своего рода "приветом" главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.

Настоящее имя Татарского – Максим Фомин, он родился на Донбассе, там получил срок в 12 лет за грабеж. Что известно о погибшем зэке и "военкоре" – в материале OBOZREVATEL.

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