Одиозный "военкор" под псевдонимом Владлен Татарский, погибший в результате взрыва в кафе Санкт-Петербурга, сам косвенно стал заказчиком своей смерти. Он настоятельно попросил у гостьи в зале внести статуэтку, в которую и было заложено взрывное вещество.

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Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на слова очевидцев. Так, в свой творческий вечер Татарский принимал подарки у гостей, в какой-то момент выступила девушка, которая указала, что ее презент остался в тамбуре (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Она говорит "А я принесла вам скульптуру, но мне ее велели оставить у входа". Тогда Владлен говорит: "Внесите ее сюда". На что девушка как бы в шутку заметила: "А что, если там бомба?". Ну все посмеялись, а он снова говорит: "Та принесите". Вот она и пошла, забрала и поднесла его бюст к сцене", – рассказывает случайная свидетельница громкого происшествия.

Напомним, что, по сведениям украинских политологов, жертвой взрыва мог оказаться и опальный бизнесмен, "повар Путина" Евгений Пригожин, которому принадлежит заведение, где произошел теракт. Вероятно, что владелец ЧВК "Вагнер" собирался посетить "творческий вечер" своего соратника по военным преступлениям и пропаганде.

Как сообщал OBOZREVATEL, пропагандисты Кремля выдали, что статуэтку со взрывчаткой "военкору" Владлену Татарскому якобы вручила девушка из украинского Ивано-Франковска Мария Ярун. Однако позже эта версия рассыпалась – в Санкт-Петербурге задержали другую девушку – 26-летнюю Дарью Трепову.