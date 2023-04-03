''Большой удар по роспропаганде'': Бутусов указал на важный нюанс в ликвидации Татарского

Украинский журналист и главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов считает, что убийство одиозного российского пропагандиста и "военкора" Владлена Татарского (Максима Фомина) стало серьезным ударом по пропаганде страны-агрессора. По его мнению, он был одним из символов временной оккупации Россией украинских территорий.

Видео дня

Об этом Бутусов написал на своем канале в Telegram 2 апреля. Журналист напомнил, что Татарский был сепаратистом и воевал на стороне боевиков созданных Россией непризнанных "республик" "ДНР" и "ЛНР".

Однако сидел в окопах он недолго, а стал блогером и "военкором".

"Фомин не долго сидел в окопах, а стал блогером и одним из символов российской оккупации", – написал Бутусов.

По его словам о важности Фомина для пропаганды России говорит и тот факт, что он был приглашен в декабре 2022 года в Кремль на выступление российского диктатора Путина про аннексию украинских территорий в числе представителей российской элиты.

"Его ликвидация – это серьезный удар по российской пропаганде. По словам очевидцев, девушка подошла к Фомину и подарила ему статуэтку, которая взорвалась у него в руках. Фомин был убит на месте, 6 человек получили ранения", – говорится в сообщении.

Отметим, что настоящее имя Татарского – Максим Фомин, он родился в Макеевке на Донбассе, там получил срок в 12 лет колонии за грабеж. Что известно о погибшем зэке и "военкоре" – в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в результате взрыва в кафе "Стрит-бар" в Питере погиб пророссийский "военный корреспондент" Владлен Татарский. Политологи считают, что убийство является своего рода "приветом" главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.

–Пропагандисты выдали, что статуэтку со взрывчаткой "военкору" Татарскому якобы вручила девушка из украинского Ивано-Франковска Мария Ярун. Однако позже эта версия рассыпалась – в Санкт-Петербурге задержали другую девушку – 26-летнюю Дарью Трепову.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!