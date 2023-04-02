Убили свои? Ликвидацию Татарского назвали ''приветом Пригожину''

2 апреля в центре Санкт-Петербурга произошел мощный взрыв в кафе "Стрит-бар". В результате погиб пророссийский военный корреспондент Владлен Татарский. По предварительным данным, взрывчатку в заведение пронесла девушка, запечатав ее в статуэтке-подарке пропагандисту. Убийство может быть своего рода "приветом" главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.

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Об этом пишет эксперт по вопросам информационных войн и конкурентной разведки, исполнительный директор Института постинформационного общества Дмитрий Золотухин на своей странице в Facebook. Он отметил, что наблюдает за Татарским с 2019 года (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Именно тогда его начали выводить на ютубчик и делать с ним интервью, в котором он рассказывал, как его сначала вытащили из тюрьмы, где он сидел по приговору по делу об ограблении... Затем он стал "гордым защитником диныры", после чего его снова упекли в тюрьму как буйного, откуда его по второму кругу достали грушники, вместе с вербовкой в "гаварящие головы", после чего его поднатаскали говорить на камеру... Точечный взрыв, убивший Владленчика, был произведен настолько ювелирно, что, разве что что, немного задел присутствующих рамантиков, которые пришли послушать его "творческий вечер", – начал Золотухин.

По его словам, это была просто отчетная мера перед своими.

"Мероприятие было организовано в помещении кафе "Стрит Фуд Бар №1". Сам бар входит в группу "Конкорд" Евгения Пригожина. Находится на "модном" Васильевском острове. Надо еще учесть тот факт, что именно в законодательное собрание Василеостровского района Пригожин смог провести пару своих депутатов. Это убийство столь же прозрачное, сколь и показное. У меня нет никаких сомнений в том, что отдельные персонажи присылают Жеке Пригожину привет в стиле, какой он понимает с 80-х годов прошлого столетия, когда еще и сам сидел в тюрячке", – добавил Золотухин.

Кроме того, политолог Константин Долгов заявил, что по имеющейся у него информации, была вероятность, что на встречу, где прогремел взрыв и погиб военкор Татарский, мог заехать Евгений Пригожин.

В Международном разведывательном сообществе InformNapalm заявили, что ликвидация пропагандиста очень выгодна российским генералам, которых Татарский активно критиковал.

"Он является одним из Z-военкоров из пула Пригожина и ликвидация его в Санкт-Петербурге может одновременно являться сигналом Пригожину, что медийно мочить генералов может быть достаточно опасно. И что-то очень подозрительно, что в автокатастрофах или при взрывах в тылу в последнее время погибают те, кто критиковал российских генералов и призвал их наказать", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Татарский опубликовал видео, которое стало вирусным. В нем он утверждал, что цель "СВО" России в Украине – всех убить и ограбить.

"Будет все, как мы любим", – ухмылялся пропагандист за полгода до того, как взорвался.

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