В России заявили о задержании подозреваемой в убийстве Татарского, но россиян возмутили странные ''нюансы''

Следственный Комитет России в понедельник, 3 апреля, сообщил о задержании в Санкт-Петербурге подозреваемой в убийстве военкора РФ Владлена Татарского Дарьи Треповой. Однако граждан государства-террориста смутило несколько "нюансов", в связи с чем они выразили недоверие такой информации.

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Соответствующие комментарии они оставляли в комментариях к новости в российских Telegram-каналах. Они обратили внимание на то, что информация о Треповой меняется очень часто: мол, то она находится в Эстонии, то задержали ее сестру, а теперь уже ее саму. Некоторые заявили, что пока не будет видеоподтверждения – они не поверят.

"Пока нет видео – не верю", "Нужно дождаться подтверждения. А то нашли-не нашли. Она – не она", "Еще вчера "задерживали", сплошной дезинформ", "Это неточная вроде бы информация", – писали комментаторы.

Напомним: ранее российские пропагандисты издали, что статуэтку со взрывчаткой "военкора" Владлену Татарскому (настоящее имя Максим Фомин) якобы вручила девушка из украинского Ивано-Франковска Мария Ярун. Однако позже эта версия рассыпалась – в Санкт-Петербурге задержали другую девушку – 26-летнюю Дарью Трепову.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 2 апреля в центре Санкт-Петербурга в результате мощного взрыва в кафе "Стрит-бар" погиб пророссийский военный корреспондент Владлен Татарский. По предварительным данным, взрывчатку в заведение пронесла девушка: она запечатала ее в статуэтку и подарила пропагандисту;

– очевидцы сообщили, что одиозный "военкор" под псевдонимом Владлен Татарский, погибший в результате взрыва в кафе Санкт-Петербурга, сам опосредованно стал заказчиком своей смерти. Он настойчиво попросил гостю в зале внести статуэтку, в которую и было заложено взрывчатое вещество.

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