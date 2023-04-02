''Разбомбить Киев!'' Россияне устроили истерику в сети из-за ликвидации ''военкора'' Татарского

Жители страны-агрессора России снова набросились на украинцев, обвинив Украину в подрыве российского "военкора" и пропагандиста Владлена Татарского (Максима Фомина) в Санкт-Петербурге. Они призвали "бомбить весь Киев" и размечтались об ударах по мирным жителям в крупных городах Украины.

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Об этом россияне писали в комментариях на пропагандистских каналах в Telegram. Убийство Татарского назвали "очередной красной линией". При этом в подозрении в убийстве "военкора" задержали россиянку, а в Офисе президента, комментируя инцидент сказали, что наша страна не причастна к нему, а Россию "ждут необратимые процессы".

В то же время для жителей РФ это стало еще одной причиной устроить в сети истерику и призывать к убийствах украинского народа. Россияне даже захотели удара ядерным оружием по Украине.

Главная российская пропагандистка Маргарита Симоньян написала "Ну, что? Забудем? Простим?".

"Где месть? Почему в Киеве в кафе не рвутся? Мне уже пох*й на гражданских. Они все должны страдать, раз выбрали такое руководство", "Когда уже центр Киева разнесут к *баной матери?", "Когда до Путина дойдет, что х*хлов пора ядеркой истреблять", "Уничтожить, разбить и отомстить", "Мы их всех убьем. Мы избавим мир от поганых нацистов", "Ответка будет?", "Всех убить, всех ограбить", "Мочите ублюдков", "Это говорит о том, что по х*хлам прилетает справедливо", "Когда мы будет по мирняку в крупных городах Украины херачить?", "Весь Киев бомбить пора", – писали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в результате взрыва в кафе "Стрит-бар" в Питере погиб пророссийский "военный корреспондент" Владлен Татарский. Политологи считают, что убийство является своего рода "приветом" главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.

– Настоящее имя Татарского – Максим Фомин, он родился на Донбассе, там получил срок в 12 лет за грабеж. Что известно о погибшем зэке и "военкоре" – в материале OBOZREVATEL.

–Пропагандисты выдали, что статуэтку со взрывчаткой "военкору" Татарскому якобы вручила девушка из украинского Ивано-Франковска Мария Ярун. Однако позже эта версия рассыпалась – в Санкт-Петербурге задержали другую девушку – 26-летнюю Дарью Трепову.

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