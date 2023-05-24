'Вышли с минимальными потерями': в РДК раскрыли детали операции в Белгородской области и назвали главную цель. Фото

Российские добровольцы заявили, что провели военную операцию в Белгородской области РФ и вышли с минимальными потерями. Они удерживали под контролем несколько поселков в течение 24 часов. Также есть трофеи, а собственная техника утрачена не была: то, что показала кремлевская пропаганда, в действительности было куплено оккупантами на черном рынке.

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В то же время население Белгородской области поддерживает операцию добровольцев. Об этом бойцы "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и легиона "Свобода России" рассказали 24 мая во время пресс-конференции на приграничной территории Сумщины, сообщил журналист OBOZREVATEL Вячеслав Буткалюк.

"В Белгороде мы провели военную операцию. Получили трофеи. Вышли с минимальными потерями – только раненные. То что показала российская пропаганда – это то что они покупают на черном рынке. Мы свою технику не теряли в Белгороде", – рассказал командир подразделения "Русского добровольческого корпуса" Денис.

Он напомнил, что РДК был создан 22 августа 2022 года. Идея организации – перенести боевые действия на территорию России.

По словам Дениса, бойцы участвовали в разных операциях на территории Украины, некоторые начинали еще в 2014 году.

РДК преследует и политические цели, но главная сейчас – уничтожить силы врага. Одной из задач было проверить прочность границы с Россией.

"На территории России мы ведем диверсионную работу, разведку. Проводим боевые задачи. Население Белгорода поддерживает нас", – сказал Денис.

Представитель РДК добавил, что оружием и техникой добровольцам помогает украинская армия:

"Все наши действия координируют Вооруженные силы Украины. Все что мы делаем на территории Украины, мы делаем вместе с украинской армией. У нас нет пока-что много людей и техники, и мы только проверяем наши силы. Есть много волонтеров, которые нас поддерживают".

В свою очередь командир подразделения "Легиона" с позывным "Цезарь" рассказал, что общие потери в ходе операции составили 2 человека погибшими и 10 ранеными (в минобороны РФ утверждали об "уничтожении около 70 диверсантов").

По его словам, цель добровольцев – уничтожить путинский режим, который разрушает собственную территорию, показывая, что главное для него – контролировать власть.

"Цезарь" заявил, что операция в Грайворонском районе прошла успешно и ее цели были достигнуты.

"Противник разгромлен, часть позорно бежала; мы затрофеили большое количество техники и взяли пленных. Мы придем снова. Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Ростов, Москва – ждите нас. В Белгородской области мы стали свидетелями беспринципности и жестокости путинских войск: пока легионеры проходили населенные пункты, не трогая местных жителей, ствольная артиллерия и авиация ВС РФ работала по мирным городам", – сказал "Цезарь".

Он также сообщил, что добровольцы на территории РФ использовали технику, которую в свое время армия оккупантов отобрала у ВСУ под Бахмутом. Эту технику бойцы успешно "перетрофеили" и вернули назад.

В "Свободе России" верят, что найдут людей в российском бизнесе, которые смогли бы финансировать борьбу с кремлевской диктатурой.

"Люди из Белгорода попросили нас: "Мы живем под ракетами, защитите нас". Мы защищаем Украину от агрессии нашей страны. Когда мы освободим территории Украины, мы пойдем спасать Россию от режима Путина. Российская армия – слабая, граница не на замке. Пока что мы прошли несколько десятков километров, но потом мы готовый завоевать сотни километров", – сказал "Цезарь".

Он также назвал генерала армии РФ Александра Лапина, который якобы лично руководил "зачисткой" Белгородщины, "преступником в погонах".

"Реакция Кремля на наши действия очень глупая. Мы доказали, что путинские войска оказались совершенно не готовы к организованному сопротивлению россиян и готовы стереть с лица земли свои же земли, чтобы не показать слабину", – отметил доброволец.

На встречу с журналистами бойцы привезли, по их словам, трофейный БТР.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Представители РДК и легиона "Свобода России" 22 мая сообщили о рейде на территорию России, освобождении Козинки Белгородской области и заходе передовых групп в Грайворон. Губернатор Вячеслав Гладков заявил о введении "контртеррористической операции".

– Утром 23 мая Гладков заявил, что в Грайворонском округе "продолжается зачистка территории". Уже вечером он объявил об отмене режима контртеррористической операции, не раскрыв подробностей о ситуации.

– В минобороны РФ отчитались, что "украинские ДРГ" якобы были "заблокированы и разгромлены".

– Спикер Кремля Песков заявил, что события в Белгородской области вызывают "большую обеспокоенность".

– По данным СМИ, Гладков провалил оборону Белгородщины, хотя потратил на нее почти 10 млрд рублей. Техника добровольцев зашла беспрепятственно по автодороге Козинка – Белгород.

– В ГУР рассказали, что со стороны властей Белгородской области наблюдается паника, хаос и неопределенность. А заявления о якобы "больших потерях" среди "националистов" являются пропагандистским фейком.