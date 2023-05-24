'Паника, хаос, неопределенность': в ГУР указали на ложь Москвы о боях в Белгородской области

Со стороны властей Белгородской области РФ наблюдается паника, хаос и неопределенность, тогда как местное население симпатизирует российским добровольцам. А заявления Москвы о якобы "больших потерях" среди "националистов" являются пропагандистским фейком.

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Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире всеукраинского телемарафона 24 мая. По его словам, украинская разведка полностью владеет информацией о происходящем в Белгородской области.

В то же время официальные заявления будут делать представители "Русского добровольческого корпуса" ("РДК") и легиона "Свобода России".

"Что касается событий на Белгородщине, то сейчас со стороны оккупационных властей там наблюдается паника, хаос и неопределенность", – сказал Юсов.

Он отметил, что жители Белгородской области проявляют "большую лояльность" к повстанцам, их посылам и ключевым сообщениям.

"И собственно та происходящая эвакуация была не от представителей "РДК" и "Легиона", а началась она после нанесения армией артиллерийских ударов по помещениям простых белгородцев. Поэтому такое отношение к оккупационным властям", – рассказал Юсов.

Российские добровольцы, которые зашли на Белгородщину, – это граждане РФ, которые у себя дома защищают конституционный строй. В их действиях гораздо больше легитимности, чем у путинского режима, который фактически оккупировал РФ, отметил представитель ГУР.

Юсов также рассказал, что российские заявления о якобы "больших потерях" среди "диверсантов" в Белгородской области – это наскоро слепленный пропагандистский фейк. В действительности такая информация не подтверждается.

"Там было много смешных вещей – и генерал, лично руководивший "освобождением" улицы, и другие забавные моменты", – сказал он и добавил, что российская пропаганда и ТВ "сломались" от событий на Белгородщине и не могут толково объяснить их внутренней аудитории.

По словам Юсова, весь мир увидел, что в РФ разворачивается настоящее внутреннее противостояние "между свободными людьми" и "преступным режимом". Представитель ГУР полагает, что действия добровольцев могут иметь цепную реакцию в других регионах России с привлечением большего числа людей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В России 23 мая заявили о новой атаке "диверсантов" на Белгородскую область, а спустя несколько часов отчитались о "разгроме националистов". По данным украинской разведки, РФ намерена перебросить туда дополнительные войска с фронта.

– Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что события в Белгородской области вызывают "большую обеспокоенность".

– Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провалил оборону региона, на которую потратил почти 10 миллиардов рублей. Техника российских добровольцев зашла беспрепятственно по автодороге Козинка – Белгород.