В Белгородской области отменили режим КТО, но так и не договорились, что говорить об 'украинской ДРГ'

В Белгородской области России решили отменить режим контртеррористической операции. Однако там так и не пришли к согласию, что рассказывать россиянам об "украинской ДРГ".

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В частности, военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил, что диверсанты были "заблокированы на территории Белгородской области", тогда как губернатор области Вячеслав Гладков убеждает, что "никакого захода не было". Противоречивую информацию они предоставили в своих Telegram-каналах.

Об отмене режима КТО в регионе сообщил Гладков. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Белгородщины.

Чиновник отметил, что некоторые Telegram-каналы сообщают о заходе ДРГ, пытаясь навести панику на людей.

"Никакого захода не было. ФСБ, МЧС и министерство обороны не подтверждают эту информацию. Военные отрабатывают. Будет меняться обстановка – сразу буду держать вас в курсе", – заверил губернатор.

Тем временем Сладков сообщил, что "украинская ДРГ заблокирована на территории Белгородской области".

"В район прибывают новые и новые наши силы, идут бои. На территории Украины находятся еще две украинские группы с задачей прийти на помощь первой группе. Возможности такой нет", – заявил военкор.

Между тем Российский добровольческий корпус опубликовал новые видео, показав актуальную ситуацию в регионе. Вместе с легионом "Свобода России" они никуда не выходили и продолжают освобождать страну.

Напомним: о начале контртеррористической операции в Белгородской области объявили 22 мая. Сообщалось, что в регионе будут действовать специальные меры и временные ограничения, запланирован комплекс мер от проверки документов на улицах до приостановки работы производств и организаций, использующих взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– утром 22 мая бойцы легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" заявили, что зашли на территорию РФ, в частности, в ряд населенных пунктов Белгородской и Брянской областей. Россияне, воюющие на стороне Украины, отметили, что "возвращаются домой", ведь пора освободить Россию от "тирании Кремля";

– впоследствии российские СМИ и соцсети начали писать о боях в приграничных населенных пунктах Белгородской области.

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