Оккупанты показали 'зачистку' Белгородской области во главе с Лапиным, который сдал Лиман, и насмешили даже россиян

В России показали видео, на котором генерал Александр Лапин лично руководит "зачисткой" Белгородщины от ДРГ. Наигранность кадров рассмешила даже россиян.

Видео дня

Генерала, который ранее уже провалил оборону Лимана в Донецкой области, назвали "регулировщиком", поскольку на опубликованном видео он активно размахивал руками перед бронетехникой. Пользователи сети заметили, что у "освободителя" даже нет оружия, и поинтересовались, кто в минобороны РФ отвечает за "медийку". Соответствующие комментарии они оставляли в российских Telegram-каналах (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость далее).

"Это очень плохое видео. Точнее, печальное. Между генералом и взводом никого? Или Лапа решил на камеру светануться?", "Регулировщик", "У него даже оружия нет. Может, это ВСУ видео постановочное сняли?", "Показуха", "Цирк", – писали в комментариях.

Напомним: утром 23 мая губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в Грайворонском округе "продолжается зачистка территории", которую проводит минобороны страны-агрессора "совместно с силовыми структурами". По его словам, жителям округа "пока не стоит" возвращаться в свои дома. Губернатор пообещал сразу сообщить, "когда будет безопасно".

При этом уже вечером того же дня в Белгородской области решили отменить режим контртеррористической операции. Однако там так и не пришли к согласию, что рассказывать россиянам об "украинской ДРГ".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Минобороны Украины считают, что события в Белгородской области РФ, развернувшиеся на границе 22-23 мая, стали свидетельством предсказуемого внутреннего российского кризиса. Он назревал в стране-агрессоре еще до полномасштабного вторжения ее войск в Украину;

– в РФ идентифицировали уже четырех "диверсантов", которые 22 мая проникли в Грайворонский округ Белгородской области. Так, одним из них оказался Алексей Левкин, объявленный в России в розыск.