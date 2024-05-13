В Якутии из-за паводков затоплено более ста домов: в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Видео

В стране-агрессоре России под воду начал уходить еще один регион. Режим чрезвычайной ситуации из-за паводка введен в Олекминском районе Якутии. Из-за подъема воды в реке Лена там подтопило три населенных пункта.

Как сообщают российские пропагандистские издания, по данным МЧС страны-агрессора, речь идет о селах Нерюктяйинск 1-й, Нерюктяйинск 2-й и Кыллах. Там подтоплены 109 участков и более ста жилых домов с населением 320 человек, из которых 30 детей.

Также из-за паводков подтопило как минимум четыре участка автодороги "Умнас". Местных жителей эвакуировали. Они находятся в пунктах временного размещения либо переехали к родственникам в другие российские города.

Как пишут пропагандисты, паводок возник из-за ледохода на реке Лена. Уровень воды у нескольких населенных пунктов вырос из-за заторов льда. На льду проводили взрывные работы, в результате чего удалось освободить село Хоринцы, которое также было затоплено.

Днем раннее стало известно, что режим чрезвычайной ситуации из-за паводка также был введен в двух районах на севере Омской области РФ. Там прорвало дамбу, подтоплены сотни домов – и местные власти констатируют, что "прогноз неутешительный".

Напомним, от "большой воды" российская "глубинка" начала страдать еще в начале апреля. Первым эстафету принял город Орск Оренбургской области, где 5 апреля прорвало дамбу. За ним последовал облцентр, далее же вода добралась до Кургана, где расположен единственный завод по изготовлению БМП, и других населенных пунктов.

Кроме того, в РФ из-за наводнения затопило урановые скважины, что создало угрозу заражения рек. И пока экоактивисты бьют тревогу, официально в России проблему отрицают.

Как сообщал OBOZ.UA, в некоторых российских регионах на смену наводнениям пришли лесные пожары: пламя охватило сотни гектаров.