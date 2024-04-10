Наводнение набирает обороты: появились спутниковые снимки последствий затопления в Оренбургской области

В сети появились спутниковые снимки последствий затопления в Оренбургской области. Прорыв дамбы в городе Орск 5 апреля дал старт подтоплению ряда населенных пунктов, включая облцентр.

В Оренбургской области введен режим чрезвычайной ситуации. Фотографии, сделанные спутниками Maxar, опубликовало "Радио Свобода".

"Компания Maxar показала снимки нескольких населенных пунктов Оренбургской области РФ, в частности областного центра, которые затопило в результате сезонных наводнений и прорыва дамбы в городе Орск. Наводнение продолжается вдоль многих рек и притоков реки Урал. Снимки были сделаны в период с третьего по девятое апреля 2024 года", – отмечает издание.

На фото видны затопленные населенные пункты Оренбургской области. Кое-где вода достигает крыш домов.

Напомним, о прорыве дамбы в городе Орск, где проживает без малого 200 тысяч россиян, стало известно 5 апреля. Тогда же появились прогнозы, что под воду могут пойти десятки населенных пунктов.

В течение следующих суток был зафиксирован второй и третий прорывы дамбы в Орске. В наиболее пострадавших районах приступили к эвакуации населения, а расположенный в Орске НПЗ остановил работу из-за затопления.

В конце концов по состоянию на 9 апреля вода из Орской дамбы начала затапливать Оренбург. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.