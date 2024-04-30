После наводнений в России начались лесные пожары: пламя охватило сотни гектаров. Фото и видео

В российском Улан-Уде эвакуировали часть жителей города из-за "ландшафтного пожара", который из леса перекинулся на здания города. Как сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, из-за пожара "нарушено электроснабжение, есть возгорание в частном секторе".

Власти бурятского города развертывают для эвакуируемых пункт временного размещения на базе школы. В целом в городе введен режим повышенной готовности.

По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, в Улан-Уде и вокруг города пять пожаров. Только в городе пылает три тысячи квадратных метров. Кроме того, в регионе сильный ветер с порывами 40 метров в секунду.

За последние сутки в Бурятии спасатели обнаружили восемь лесных пожаров в Баунтовском, Закаменском, Кабанском, Кяхтинском и Селенгинском районах, а также на территории Городского лесничества и Тункинского национального парка.

Пылает не только у бурят: сразу в нескольких регионах Сибири начались лесные пожары. Российские спасатели говорят, что всего в Сибири сейчас 41 пожар общей площадью 40 374 га.

Считается, что самая сложная обстановка в Еврейской автономной области и Хабаровском крае. В первой пожар, который начался еще 25 апреля, прошел волной почти 18,5 тыс. га. Локализовать пожар смогли только 29 апреля, однако до ликвидации огня здесь еще далеко.

В Хабаровском крае огонь полыхает в 14 муниципалитетах и распространился почти на 22 тыс. гектаров. Местные власти хотят ввести в регионе режим локального ЧС, чтобы оперативно можно "привлечь к стабилизации дополнительные ресурсы".

В Сети становится вирусной фотография, на которой российский спаситель пассивно наблюдает за пожаром. Люди говорят, что как и с последними наводнениями в РФ, ответственные лица предпочитают переждать, пока оно само либо не выгорит, либо не высохнет.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия продолжает идти под воду из-за паводков, в частности, все еще непростая ситуация в Тюменской области. Там подтопило Аббатский район, в селе Абатское и еще в нескольких населенных пунктах объявили экстренную эвакуацию.

Ранее мы писали о том, что в Тюменской области уровень воды в реке Ишим в сутки поднялся на 140 сантиметров – до 10,5 метра. Это рекордный показатель за последние 27 лет.

К тому же, в Курганской области РФ из-за паводка затопило старые урановые скважины месторождения "Добровольное" в Звериноголовском районе. Экологи считают, что радиоактивный раствор попал в Тобол и это вызовет рост заболеваний в регионе.

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