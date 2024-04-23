В России из-за наводнения затопило урановые скважины: есть угроза заражения рек

В Курганской области РФ из-за паводка затопило старые урановые скважины месторождения "Добровольное" в Звериноголовском районе. Экологи считают, что радиоактивный раствор попал в Тобол и это вызовет рост заболеваний в регионе.

Об этом сообщают российские СМИ. Также группа региональной экологической организации "Фонд общественного контроля за состоянием окружающей среды и благополучием населения" накануне опубликовала видео последствий наводнения.

На этих кадрах видно, что все пространство между селами Труд и Знание и Звериноголовское затоплено водой. Именно там находится "Добровольное". Подземные воды из его скважин могли смешаться с речной водой и попасть в водопровод.

В зоне затопления, зафиксированной спутниковыми снимками, находятся как старые, так и новые скважины для добычи урана. Старых скважин на затопленной территории около 100, а новых "должно быть еще больше".

Наводнение смыло в Тобол радиоактивную грязь, которая копилась годами от растекающихся подземных вод из старых опытных скважин, говорят экологи. Под водой могла оказаться старая, "протекающая 35 лет скважина", а новые пробурены выше и вода, как утверждается, до них пока не добралась.

"Уран – альфа-активный препарат, и попадание его внутрь человека с питьевой водой приводит к внутреннему облучению, которое намного более опасно, чем внешнее. Конечно, вода Тобола сильно разбавит раствор, и концентрации не будут превышать какие-либо нормативы. Но все равно коллективные дозы курганцев возрастут, и кто-то получит заболевание. Это абсолютно неизбежно", – заявил эксперт программы "Безопасность радиоактивных отходов" Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский.

Отметим, что месторождение "Добровольное" разрабатывает компания "Далур", входящая в госкорпорацию "Росатом". Там заявляли, что предприятия якобы "не пострадали от экстремально высокого половодья", что противоречит опубликованным видео.

Как сообщал OBOZ.UA, в РФ после "орского прорыва" наводнения продолжают топить города и деревни. На участках реки Тобол в российском городе Курган уровень воды 19 апреля превысил десять метров. В самом городе уже затоплены несколько районов.

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