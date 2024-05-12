В РФ еще одна область уходит под воду: прогнозы назвали 'неутешительными'. Фото

В России под воду начал уходить еще один регион. Режим чрезвычайной ситуации из-за паводка введен в двух районах на севере Омской области.

Там прорвало дамбу, подтоплены сотни домов – и местные власти констатируют, что "прогноз неутешительный". О ситуации рассказывают российские СМИ – как провластные, так и оппозиционные.

Так, пропагандисты ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря губернатора Омской области сообщили о введении из-за паводка режима ЧС в Тарском и Тевризском районах, оба – на севере региона.

Тем временем журналисты оппозиционной ASTRA рассказали о том, что в Омской области после прорыва дамбы подтоплены сотни домов.

"С деревни Ашеваны все началось. Они первые попали. Оттуда людей эвакуировали, переселили в школу, но потом и школу затопило. Поэтому их перевезли в Усть-Ишим и часть, кто пожелал, везут в город. Не все согласились переселиться", — цитирует издание рассказ депутата госдумы от региона Андрея Алехина.

Тем временем губернатор Омской области Виталий Хоценко вынужден был признать, что "прогноз по паводку неутешительный".

А в региональном МЧС отметили, что уровень воды в реках Ишим и Иртыш продолжает подниматься: он составляет на 12 мая 869 см и 1 633 см соответственно.

"В Усть-Ишимском районе сейчас подтоплены 317 жилых домов и 467 приусадебных участков. Ограничено движение на пяти участках автодорог, отрезанными остаются 19 населенных пунктов. Всего эвакуирован 401 человек, из них 120 детей. В двух пунктах временного размещения находятся 86 человек, в том числе 13 детей. В деревне Ашеваны подтоплены 125 жилых домов и 130 приусадебных участков. Эвакуированы 94 человека, из них 34 ребенка", – перечисляет ASTRA.

Напомним, от "большой воды" российская "глубинка" начала страдать еще в начале апреля. Первым эстафету принял город Орск Оренбургской области, где 5 апреля прорвало дамбу. За ним последовал облцентр, далее же вода добралась до Кургана, где расположен единственный завод по изготовлению БМП, и других населенных пунктов.

Кроме того, в РФ из-за наводнения затопило урановые скважины, что создало угрозу заражения рек. И пока экоактивисты бьют тревогу, официально в России проблему отрицают.

Тем временем в некоторых российских регионах на смену наводнениям пришли лесные пожары: пламя охватило сотни гектаров.