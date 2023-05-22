Главная цель – ядерное оружие? Что происходит в Белгородской области и почему россияне в панике. Карта

В Белгородской области РФ продолжаются бои между бойцами Русского добровольческого корпуса и подконтрольными путинскому режиму силовиками. Не исключено, что целью спецоперации РДК является захват базы хранения ядерного оружия, которая находится вблизи села Антоновка. Причем именно захват, а не уничтожение, иначе были бы применены дроны или ракеты.

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Речь идет о базе хранения ядерного оружия "Объект 1150" или "Белгород-22" (в/ч 25624), которая находится всего в 17 километрах от границы с Украиной, и менее 10 км от места, где сейчас проходят активные боевые действия.

По информации из открытых источников, на территорию этой базы примерно с конца сентября 2022 перевезли неизвестное количество 240-мм выстрелов 3ВБ11 для самоходных минометов 2С4 "Тюльпан" со специальной ядерной боеголовкой РД14 – так называемое тактическое ядерное оружие.

Есть версия, что российские военные хотели использовать эти боеприпасы для того, чтобы остановить контрнаступление на Купянск, однако отказались от этой идеи. В то же время из Белгородской области вглубь территории России их тоже не вывезли.

Если верить поступающей из Белгородщины информации, бойцы РДК почти не встретив сопротивления прошли населенные пункты Козинка, Глотово и Гора-Подол и вступили в бой с путинскими силовиками в населенном пункте Грайворон, откуда до базы хранения ядерных боеприпасов чуть более 15 километров по трассе и меньше 10 километров по прямой.

В подтверждение этой версии свидетельствует информация от российских источников о срочном опрокидывании в Белгородскую область московского ОМОНа, а спикер ГУР МО Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона вообще сообщил о начале эвакуации российскими военными части ядерных запасов с базы "Белгород-22".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские добровольцы, воюющие за Украину, заявили о новом, уже третьем рейде на территорию РФ. В сети появились видео с воюющими на стороне Украины россиянами возле указателей села Безлюдовка Белгородской области, а также сел Любимовка и Чуровичи Брянской области.

Также в России заявили об "ожесточенном бое с украинской ДРГ на границе Белгородской области. Бой якобы идет у деревни Дроновка. С обеих сторон задействована военная техника, в небе заметили дроны.

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