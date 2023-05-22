Из Белгородской области срочно эвакуируют часть ядерных запасов РФ – ГУР

В России срочно проводят эвакуацию в Грайворонском районе. Вывозят ядерные запасы из расположенного неподалеку хранилища под названием "Белгород-22".

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Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона. Эвакуация ядерных запасов связана с заходом на территорию российской области россиян из легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса".

"В срочном режиме с объекта "Белгород-22" – это хранилище ядерных боеприпасов – проводится эвакуация. Это место находится недалеко от Грайворонского района", – сообщил представитель военной разведки Украины.

Также в Белгородской области объявили о начале с 22 мая в регионе контртеррористической операции. В области будет действовать ряд ограничений, начиная от проверок документов на улицах до приостановки работы предприятий и организаций, работающих со взрывчатыми, химическими или ядовитыми веществами.

Напомним, утром 22 мая бойцы легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" заявили, что зашли на территорию РФ, в частности, в ряд населенных пунктов Белгородской и Брянской областей. Россияне, воюющие на стороне Украины, отметили, что "возвращаются домой", ведь пора освободить Россию от "тирании Кремля".

Впоследствии российские СМИ и соцсети начали писать о боях в приграничных населенных пунктах Белгородской области.

Около 14 часов дня в легионе "Свобода России" констатировали, что "освободили" Козинку Белгородской области и зашли в населенный пункт Грайворон. Чуть позже россияне отчитались об "освобождении" населенного пункта Гора-Подол и начале штурма Грайворона.

Российские СМИ сообщают о взрывах и звуках стрельбы в области, также сообщалось о падении российского Ми-8 и предварительно о минимум 8 раненых со стороны РФ, однако эта информация по состоянию на 19:00 требует подтверждения.

В 14:20 информацию подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, заявивший, что на территорию Грайворонского округа "зашла ДРГ ВСУ". По его словам, подразделения РФ и ФСБ "принимают меры".

Между тем, в ГУР подтвердили, что российские добровольцы проводят операцию в Белгородской области. Ее ключевая цель – создание "зоны безопасности" для защиты гражданского населения Украины.

В то же время в Офисе президента Украины отметили, что наше государство "с любопытством наблюдает" за событиями в Белгородской области, однако не имеет к ним непосредственного отношения". Там находятся исключительно граждане РФ, а танки они, очевидно, "купили в российском военторге", там же, где "зеленые человечки" покупали оружие для захвата украинского Крыма в 2014 году.