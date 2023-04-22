Эвакуируют 3 тыс. человек: в России признали, что в Белгороде упала не одна, а две авиабомбы, и объявили срочные меры. Видео

В Белгороде после "внештатного схождения боеприпаса" с российского самолета Су-34 нашли вторую бомбу. Она упала неподалеку от жилых домов, однако не взорвалась.

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В облцентре после "находки" местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации, эвакуировать намереваются 3 тысячи человек. Об этом пишут российские пропагандисты.

Так, 22 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о том, что саперы нашли в Белгороде "взрывоопасный предмет".

"Это авиационная бомба, которая находилась в близости от жилых домов, объявлен режим чрезвычайной ситуации, начата эвакуация", — заявил он.

Бомба, судя по всему, упала в районе жилой застройки вечером 20 апреля, когда, как заявили в российском минобороны, произошло "внештатное схождение боеприпаса" с российского Су-34. В отличие от первой бомбы вторая "находка" не взорвалась.

В городе объявили о начале эвакуации 3 тысяч белгородцев.

"Оперативным штабом принято решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров. По предварительным данным, это более трех тысяч человек. Всем, кому будет необходима помощь по временному размещению, она будет оказана", – уверил Гладков, добавив, что вывозить горожан будут на 90 автобусах.

По его словам, "взрывотехники минобороны РФ приняли решение обезвредить взрывоопасный предмет на полигоне".

В то же время, один из популярных российских пабликов утверждает, что авиабомба в Белгороде находится под землей. По предварительной информации, снаряд ФАБ-500 залетел вглубь на семь метров.

"Оперштаб принял решение сначала эвакуировать людей из домов поблизости, а уже затем выкопать бомбу и отвезти её на полигон", – отмечено в сообщении.

Так что у Белгорода до сих пор сохраняются шансы на "взрывные выходные".

Напомним, вечером 20 апреля в Белгороде прогремел мощный взрыв. Хотя сначала российские пропагандисты сообщили о "падении неизвестного объекта", в минобороны РФ признались, что на город упала авиабомба, которая предназначалась для удара по Харькову.

При этом журналист из российского Белгорода Никита Парменов на следующий день заявил, что на городупала не одна, а сразу две авиабомбы.Вторая якобы "приземлилась" в квартале от первой, повредила жилой дом и ранила троих человек.