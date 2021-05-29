В России собрались лететь на Луну на 'Орле'

В России создают космический корабль "Орел", что по плану сможет летать вокруг Луны до шести месяцев. А сам аппарат должен прослужить не менее пяти лет, а общий сроки службы возвращаемого аппарата – десять лет.

При этом на земной орбите "Орел" якобы сможет находиться около года. Космический корабль должен стать заменой "Союзу", говорится на сайте госзакупок РФ.

Отметим, что корабль "Орел" начали создавать в 2009 году. Тогда он был известен как "Федерация". По плану, первый испытательный полет в беспилотном режиме должен пройти в 2023 году. И лишь в 2025 намечен запуск с экипажем.

Напомним, что в России остановили разработку сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей", которая должна была долететь до Луны.

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Также в РФ начали разработку космического корабля "Возврат-МКА-Л", чтобы отправлять животных на Луну.

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