В России собрались лететь на Луну на "Орле"
В России создают космический корабль "Орел", что по плану сможет летать вокруг Луны до шести месяцев. А сам аппарат должен прослужить не менее пяти лет, а общий сроки службы возвращаемого аппарата – десять лет.
При этом на земной орбите "Орел" якобы сможет находиться около года. Космический корабль должен стать заменой "Союзу", говорится на сайте госзакупок РФ.
Отметим, что корабль "Орел" начали создавать в 2009 году. Тогда он был известен как "Федерация". По плану, первый испытательный полет в беспилотном режиме должен пройти в 2023 году. И лишь в 2025 намечен запуск с экипажем.
Напомним, что в России остановили разработку сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей", которая должна была долететь до Луны.
Также в РФ начали разработку космического корабля "Возврат-МКА-Л", чтобы отправлять животных на Луну.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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