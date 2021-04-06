В России закрылась единственная компания с космическими туристами

В России закрылась единственная частная компания, которая занималась космическим туризмом "Космокурс".

О закрытии объявил ее глава Павел Пушкин, передает ТАСС. По его словам, фирму закрыли из-за бюрократических сложностей и высоких финансовых рисков.

"Основной проект не представляется возможным реализовать. Он слишком рисковый для инвестора, так как многое приходится делать первыми и аналогов у нас в стране нет. А на другие проекты, например, ракета-носитель сверхлегкого класса, нет заказчиков", – рассказал предприниматель.

Отметим, что "Космокурс" была создана в 2014 году, которая должна была заняться космическим туризмом. В планах компании было строительство многоразового суборбитального космического комплекса из одноступенчатой ракеты и семиместного корабля. Россияне хотели отправлять туристов в космос на высоту 180–220 километров. Цена за одного туриста рассчитывалась около 200-250 тысяч долларов. Первый старт ракеты был запланирован на 2025 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России остановили разработку сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей", которая должна была долететь до Луны.