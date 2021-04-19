В России задумали полеты на Луну и Марс на ядерной установке

В России намерены освоить полеты в далекий космос и совершить пилотируемые полеты на Луну, а также миссии на Марс.

Такое решение было принято на совещании у президента РФ Владимира Путина. Для полетов россияне хотят построить транспортно-энергетический комплекс с ядерной энергодвигательной установкой, передает РБК.

"Реальные уже конструкции этого транспортно-энергетического модуля. Я считаю, что это прорыв будет", – рассказывал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Также на совещании было решили построить новую орбитальную станцию вместо Международной космической станции. Срок работы МКС завершится в 2024 году.

"После этого срока решение будет приниматься, исходя из технического состояния модулей станции, которые в основном выработали свой срок службы, а также наших планов по развертыванию национальной орбитальной служебной станции нового поколения", – добавили в "Роскосмосе".

Как сообщал OBOZREVATEL, на МКС в российском модуле "Звезда" обнаружили пробоины, через которые проходила утечка воздуха.