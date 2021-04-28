В России задумали отправлять на Луну животных
В России начали разработку космического корабля "Возврат-МКА-Л", чтобы отправлять животных на Луну.
"Роскосмос" намерен при помощи космического аппарата проводить "медико-биологические исследования совместного влияния факторов межпланетного полета на живые организмы", передают РИА Новости.
Предварительный срок начальной разработки – 15 ноября 2022 года, а еще через год эксперты определят проектный облик космического корабля.
Отмечается, что ранее в планах "Роскосмоса" фигурировали только биологические спутники "Возврат-МКА" и "Бион-М". Запуск первого из них должен состояться после 2025 года на расстояние до 200 тысяч километров от Земли, второго – на 800 километров в 2023 году.
Россияне намерены отправить в космос мышей, пресмыкающихся, насекомых, растения и микроорганизмы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В России остановили разработку сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей", которая должна была долететь до Луны.
Также в РФ намерены освоить полеты в далекий космос и совершить пилотируемые полеты на Луну, а также миссии на Марс.
Отметим, что еще 6 лет назад в России сказали, что высадят своих космонавтов на Луну в 2029 году. Потом в РФ говорили, что совершат первый полет на Луну в 2025 году.
В России захотели построить новую космическую станцию.