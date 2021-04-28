В России задумали отправлять на Луну животных

В России начали разработку космического корабля "Возврат-МКА-Л", чтобы отправлять животных на Луну.

"Роскосмос" намерен при помощи космического аппарата проводить "медико-биологические исследования совместного влияния факторов межпланетного полета на живые организмы", передают РИА Новости.

Предварительный срок начальной разработки – 15 ноября 2022 года, а еще через год эксперты определят проектный облик космического корабля.

Отмечается, что ранее в планах "Роскосмоса" фигурировали только биологические спутники "Возврат-МКА" и "Бион-М". Запуск первого из них должен состояться после 2025 года на расстояние до 200 тысяч километров от Земли, второго – на 800 километров в 2023 году.

Россияне намерены отправить в космос мышей, пресмыкающихся, насекомых, растения и микроорганизмы.

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