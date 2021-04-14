В России захотели построить новую космическую станцию

В России на закрытом совещании с президентом РФ Владимиром Путиным решили строить новую орбитальную станцию вместо устаревшей Международной космической станции.

Как пишет "МК", на совещании было решено не продлевать работу МКС до 2030 года, так как она износилась и на корпусе стали появляться трещины.

"Действительно, говорилось на совещании о том, что МКС и наш отечественный сегмент не вечны, конструкция устает со временем, и рано или поздно потребуется принимать окончательное решение. И целесообразность продолжения этой работы и проработки этого вопроса действительно была акцентирована в ходе совещания. Это действительно так", – подтвердил информацию о новой станции пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ранее в РФ был показан проект российской национальной орбитальной служебной станции (РОСС), которая должна стать заменой для России участие в МКС. Предположительно российский сегмент "Звезда" на МКС законсервируют в 2025 году.

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