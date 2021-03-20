На МКС нашли ранее неизвестные живые организмы

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Наука
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На МКС нашли ранее неизвестные живые организмы

На Международной космической станции нашли загадочные штаммы бактерий. Причем три из четырех живых организмов ранее были неизвестны ученым.

Образцы бактерий были обнаружены в разных местах на орбитальной станции, передает Frontiersin.

Отмечается, что штаммы бактерий принадлежат к семейству бактерий Methylobacteriaceae, которые обычно присутствуют на Земле в воде и почве. Они задействованы в росте растений, защищая их от болезней.

Один из вариантов называется Methylorubrum rhodesianum, остальные три штамма – неизвестные науке, но принадлежат к одному виду. Ученые дали им такие названия: IF7SW-B2T, IIF1SW-B5, и IIF4SW-B5.

Например, штамм IF7SW-B2T содержит в себе ряд генов, необходимых для деления клеток в корнях и побегах. Это вид бактерий получил название Methylobacterium ajmalii в честь Аджмала Хана, известного индийского ученого в области биоразнообразия. Биологи добавили, что новый вид является родственным уже известному Methylobacterium indicum.

По мнению ученых найденные на МКС штаммы позволят использовать их для выращивания пищи в космосе.

Как сообщал OBOZREVATEL, на МКС американцы начали кормить голодных российских космонавтов.

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