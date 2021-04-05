В российской части МКС произошла утечка воздуха

На Международной космической станции в российском модуле "Звезда" обнаружили пробоины, через которые проходила утечка воздуха.

Как сообщает РИА Новости, российские космонавты обнаружили три утечки и заделали их герметиком. Причиной пробоин могли стать нагрузки, возникшие при управлении ориентацией МКС американскими и европейскими кораблями.

"Среди причин появления негерметичности корпуса специалисты рассматривают нерасчетные мощные нагрузки, которые возникали при управлении ориентацией МКС американским шаттлом или европейским грузовым кораблем ATV", – сообщил изданию источник в ракетно-космической отрасли РФ.

Отмечается, что утечка могла произойти через герметичные вводы – места, где кабели или трубопроводы выходят через корпус на внешнюю поверхность модуля.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Международной космической станции нашли загадочные штаммы бактерий. Причем три из четырех живых организмов ранее были неизвестны ученым.

Отметим, что ранее на МКС американцы начали кормить голодных российских космонавтов.