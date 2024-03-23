'Мы от своих планов не отступаем': начштаба РДК проанонсировал новые операции на территории РФ. Видео

В Российском добровольческом корпусе (РДК) заявили, что не отступают от своих планов. Организация масштабируется, набирает новых людей и "обрастает" техникой для дальнейшего проведения операций, как на территории России, так и на восточном фронте в целом.

Добровольцы планируют развивать корпус как большую военно-политическую платформу. Об этом в эфире OBOZ Talk заявил начальник штаба РДК Александр с позывным "Фортуна".

По его словам, сейчас территория, приграничная с Россией, превращается в "серую зону". По мнению бойца, с точки зрения военной практики, ее нужно расширять не менее чем на 30 километров.

Он пояснил, что данная территория будет определенным гарантом безопасности приграничных территорий Украины. При наличии демилитаризованной зоны нельзя использовать системы залпового огня, артиллерию. Это станет залогом безопасности, в частности, для Харькова, Сум и меньших населенных пунктов.

"Фортуна" также сообщил, что ни один из их бойцов пока не попал в плен.

"У нас есть, конечно, потери, мы об этом открыто говорим. Итоговые цифры мы опубликуем, никогда этого не скрываем", – добавил он.

"Мы с большим уважением и гордостью освещаем боевой путь наших ребят. Мы гордимся тем, что они воевали. Нам очень жаль, что они не увидят победу. Но они отдали за это самое важное, они отдали свои жизни", – отметил начальник штаба, добавив, что все цифры опубликуют позже.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Начштаба РДК сообщил, что на Белгородщине проходит информационная блокада. Люди не понимают, что происходит, власти держат их в неизвестности, останавливают попытки эвакуации и уверяют, что все вроде скоро закончится.

– Жители Белгорода пожаловались, что ситуация стала гораздо хуже, чем раньше. Город опустел, ведутся постоянные обстрелы, а люди выходят из домов только для того, чтобы купить лекарства или продукты. Местные власти и пропагандистское телевидение замалчивают масштабы обстрелов.

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