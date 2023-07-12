Разведка Британии указала на интересный нюанс с появлением Герасимова после слухов о его отставке

Первое публичное появление начальника генштаба РФ Валерия Герасимова после мятежа ЧВК "Вагнер" может свидетельствовать об отстранении главнокомандующего воздушно-космическими силами России Сергея Суровикина. Впервые вместе с Герасимовым был публично представлен заместитель Суровикина Виктор Афзалов, авторитет которого, вероятно, пытаются поднять таким образом.

Видео дня

Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании, обнародованной утром 12 июля. Как отмечается, 10 июля Герасимов впервые появился на телевидении после неудавшегося "переворота", устроенного владельцем "Вагнера" Евгением Пригожиным.

По видеосвязи он информировал начальника штаба ВКС России генерал-полковника Афзалова. Последний находится на посту как минимум четыре года, но, вероятно, это его первое публичное появление с Герасимовым.

"Афзалов является заместителем главнокомандующего ВКС РФ генерала Сергея Суровикина. Повышение общественного авторитета Афзалова, в то время как местонахождение Суровикина остается неясным, придает дополнительный вес гипотезе о том, что Суровикин был отстранен после мятежа", – отметили в британской разведке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Начальник генштаба РФ Валерий Герасимов впервые после мятежа "Вагнера" появился на публике. В минобороны РФ заверили, что он остается командующим оккупантами в Украине, хотя ранее российские пропагандисты заявили, что он отстранен от руководства войной.

– В РФ ходят слухи о том, что Суровикин "исчез" и находится под допросом. Он якобы знал о планах Пригожина устроить "переворот" и поддерживал его.

– По данным CNN, Суровикин мог быть тайным высокопоставленным членом "Вагнера", как и десятки других российских военных.

– 29 июня дочь Суровикина заявила, что с ним якобы "ничего не произошло", а Песков посоветовал обращаться в минобороны РФ. Однако 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу собрал всех генералов на совещании, кроме Суровикина.

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