Проживал в Уфе: идентифицирован командир экипажа Ми-8, ставший жертвой 'брянской ПВО'. Фото

Расследователи установили личность командира экипажа российского вертолета Ми-8, который 13 мая сбила "брянская ПВО". Это был 34-летний летчик Сергей Таран родом со столицы Башкортостана – Уфы.

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Вместе с ним в тот зловещий для авиации РФ день погибли и двое его подчиненных, а также экипажи еще одного вертолета и нескольких самолетов оккупантов. Об этом сообщил в Telegram сооснователь международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Накануне расследователи публиковали установочные данные двух членов экипажа Ми-8 которые погибли 13 мая в небе над брянскими Клинцами. Это Дмитрий Осипов и Сергей Чигилейчик. Также тогда была озвучена фамилия Таран, но без других данных.

К вечеру 17 мая один из российских источников указал полное ФИО командира экипажа сбитого Ми-8 – Таран Сергей Николаевич.

Так, проведя доразведку в открытых источниках, OSINT-эксперты установили, что родился этот россиянин 7 ноября 1988 года. Он окончил Сызранское высшее военное училище летчиков (2006-2011 годы).

После Таран служил на 378-й авиационной базе (в/ч 41687) 440-го отдельного вертолетного полка 6-й армии ВВС/ПВО – аэродром Двоевка Смоленской области РФ.

Летчик был зарегистрирован в нескольких соцсетях, в том числе под псевдонимом. Там он, правда, делился фото с рыбой и автомобилем, а не с кабины вертолета, который мог запускать неуправляемые авиаракеты по мирным городам Украины.

Одна из страниц россиянина неактивна с 2006 года, а в аккаунт под ником "Сергей Николаев" Таран в последний раз заходил несколько дней назад. Также известны его телефоны: +79101119103 и +79203132875, адрес регистрации – г. Уфа, ул. Летчиков, 6, кв. 50 (Башкирия) и паспорт №80 09 852870, выданный ОУФМС по Ленинскому району г. Уфы.

Напомним: 13 мая в Брянской области РФ один за другим разбились два военных вертолета Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35. В тот день, названный "черным" для российской авиации, погибли девять членов экипажа.

Примечательно, что эти истребители должны были нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области Украины, а вертолеты – их подстраховать. После этого жители РФ устроили истерику из - за падения авиасудов.

РосСМИ со ссылкой на неких экспертов предположили, что вся эта группа оккупантов попала в авиазасаду, еще одной версией была "работа диверсантов". В то же время основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил во всем российскую ПВО. По его словам, воздушные суда упали по окружности диаметром около 40 км.

Как сообщал OBOZREVATEL, очередная российская ракета, выпущенная по Украине, не достигла цели, упав на полпути. В частности, на этот раз ракета "Калибр" решила остаться во временно оккупированном Крыму – ее в лесу обнаружил пастух.

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