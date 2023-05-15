'Работала Брянская ПВО': появилось фото ликвидированного на борту Ми-8 в России борттехника. Фото

При падении вертолета Ми-8 в Брянской области России была ликвидирована борттехника Максима Савченко. Российского оккупанта сбила Брянская ПВО.

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Об этом сообщил офицер ВСУ и блоггер Анатолий Штефан "Штирлиц". "Старший борттехник-инструктор 15 браа на вертолете Ми-8 капитан Максим Савченко. 13.05.2023 г. в Брянской области был сбит предположительно ракетой, выпущенной из НЛО. Как вариант – нормальная версия", - отметил он.

Российские СМИ уточнили, что Савченко был родом из Краснодара.

Стоит отметить, что днем 13 мая в Брянской области аварии потерпели четыре воздушных судна российской оккупационной армии – два вертолета Ми-8 и бомбардировщики Су-34 и Су-35. Ни один член экипажа не выжил. Очевидцы утверждали, что перед падениями некоторых из них якобы видели ракету, сбившую вертолет.

Москва официально не назвала причину падения бортов, однако владелец "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую ПВО. По его словам, воздушные суда упали по окружности диаметром около 40 км.

А в Офисе президента Украины отметили, что в РФ начинается "контрСВО".

Напомним, в Крыму 12 мая разбился российский военный вертолет Ми-28. Он потерпел крушение в районе села Светлое Джанкойского района.

Ранее стало известно, что во временно оккупированном Моспином на Донбассе раздался взрыв. Очевидцы рассказывали о громких звуках взрывов, детонации боеприпасов и повреждении российских вертолетов на стоянке.

Также сообщалось, что в конце апреля истребитель МиГ-31 разбился в Мурманской области РФ. Пропагандисты РФ уверяли, что летчики не пострадали, катапультировавшись, они зацепились за ветки. Их якобы обнаружили на территории садово-огородного общества "Березка".