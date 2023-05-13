Попали в авиазасаду: в России выдвинули версию крушения двух истребителей и вертолетов в Брянской области

В России озвучили версию крушения двух истребителей Су-34 и Су-35 и вертолетов Ми-8 в Брянской области 13 мая. Там считают, что эта авиагруппа оккупантов попала в авиазасаду.

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Об этом сообщили росСМИ, ссылаясь на слова своих экспертов. Те, проанализировав кадры крушения одного из вертолетов, пришли к выводу, что он был сбит ракетой класса "воздух-воздух".

То же самое, вероятно, произошло и со вторым вертолетом, и с двумя истребителями армии РФ. По словам специалистов из РФ, ракеты по ним могли запустить с самолетов или вертолетов.

Вместе с тем, в России также рассматривали версию того, что пуски могли осуществляться с земли. В связи с этим полицию Брянской области подняли по тревоге, а в регионе был объявлен план "Перехват" для поиска возможных диверсантов.

Власти и минобороны РФ пока не называли официальных причин крушения истребителей и вертолетов РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Брянской области РФ 13 мая подряд разбились два вертолета Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35. Всего за день погибли 9 членов экипажей уничтоженных военных воздушных суден.

– Граждане России устроили из-за этого очередную истерику. Они пожаловались на отсутствие ПВО, а также призвали наносить удары по Киеву, Лондону и Вашингтону.

– Выяснилось, что упавшие истребители должны были нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области Украины, а вертолеты – подстраховать их.

– В Офисе президента Украины прокомментировали падение двух вертолетов и двух истребителей в Брянской области. Там отметили, что в России начинается "контрСВО".

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