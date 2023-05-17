'Демобилизация' удалась: в сети появились фото российских пилотов, погибших во время крушения Ми-8 в Брянской области

В сети показали фото пилотов вертолета Ми-8, упавшего 13 мая в Брянской области России. "Успешно демобилизовались" в авиакатастрофе россияне Дмитрий Осипов и Сергей Чигилейчик.

Видео дня

Фотографии российских пилотов показал в Telegram офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан. Он отметил, что вражеский борт был сбит "вероятно, ракетой, выпущенной из НЛО".

"Как вариант – нормальная версия", – заметил Штефан.

Возраст оккупантов не указан, однако на фотографиях оба выглядят довольно молодо.

Напомним: 13 мая в городе Клинцы Брянской области РФ военный вертолет Ми-8 упал на частный дом. Очевидцы утверждали, что перед этим якобы видели ракету, которая сбила вертолет. Пропагандисты сообщили, что оба пилота Ми-8 погибли на месте происшествия.

Приближенный к минобороны РФ пропагандистский Telegram-канал написал, что в Брянской области разбилось два вертолета Ми-8 и один истребитель-бомбардировщик Су-34. В итоге информация о падении еще одного вертолета подтвердилась. Он упал в Унецком районе Брянской области вблизи села Волкустичи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 12 мая в Крыму разбился российский военный вертолет Ми-28. Он потерпел крушение в районе села Светлое Джанкойского района;

– в конце апреля истребитель МиГ-31 разбился в Мурманской области РФ. Пропагандисты РФ уверяли, что летчики не пострадали, катапультировавшись, они зацепились за ветки. Их якобы обнаружили на территории садово-огородного общества "Березка".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!