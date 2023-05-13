'СВО идет по плану?' Россияне устроили истерику из-за падений Ми-8 и Су-34 в Брянской области и размечтались об ударах по Лондону

Граждане государства-террориста России устроили очередную истерику. В этот раз причиной агрессивных припадков россиян стало падение вертолетов Ми-8 и бомбардировщика Су-34 в Брянской области.

Видео дня

Россияне пожаловались на отсутствие ПВО, а также призвали наносить удары по Киеву, Лондону и Вашингтону. Своими агрессивными высказываниями граждане РФ поделились в пропагандистских Telegram-каналах.

Жители РФ пожаловались, что в Кремле до сих пор не проснулись и не отреагировали на падение самолета и вертолетов в Брянской области. К тому же россияне не придумали ничего нового и в очередной раз проявили свое террористическое нутро призывая наносит удары по столицам Украины, Великобритании и США.

Вместе с тем россияне удивились, где же на самом деле противовоздушная оборона, которую так любит расхваливать военно-политическое руководство РФ.

Также россияне сравнили страну-агрессор РФ с "проходным двором" и пожаловались, что Кремль ничего не предпринимает, кроме выражения озабоченности и рассказов о "красных линиях".

Кроме того, жители РФ иронизировали слова представителей Кремля о том, что так называемая "спецоперация" идет по плану. Россияне, на головы которым начали падать собственные самолеты и вертолеты, возмутились бездействием министра обороны Сергея Шойгу, начальника генштаба Валерия Герасимова и диктатора Владимира Путина.

Напомним, 13 мая в Брянской области подряд разбились два вертолета Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35. Оккупанты заявили, что ищут диверсантов.

В оккупированном Крыму 12 мая разбился российский военный вертолет Ми-28. Он потерпел крушение в районе села Светлое Джанкойского района.

Ранее стало известно, что во временно оккупированном Моспино на Донбассе раздался взрыв. Очевидцы рассказывали о громких звуках взрывов, детонации боеприпасов и повреждении российских вертолетов на стоянке.

Также сообщалось, что в конце апреля истребитель МиГ-31 разбился в Мурманской области РФ. Пропагандисты РФ уверяли, что летчики не пострадали, катапультировавшись, они зацепились за ветки. Их якобы нашли на территории садово-огородного товарищества "Березка" .