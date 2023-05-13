В России подряд разбились вертолет Ми-8 и истребитель Су-34, уже ищут диверсантов. Фото и видео

Днем 13 мая в городе Клинцы Брянской области РФ военный вертолет Ми-8 упал на частный дом. Очевидцы утверждают, что перед этим якобы видели ракету, которая сбила вертолет.

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Более того, по предварительным данным, на Брянщине упало сразу два вертолета, а позже стало известно, что "жесткую посадку" совершил истребитель Су-34. Об этом пишут российские Telegram-каналы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Россияне пожаловались, что остатки военного вертолета оккупантов упали прямо на частные дома. Пока никакой информации о пострадавших или жертвах среди гражданского населения в РФ не сообщают. В то же время пропагандисти пишут, что оба пилота Ми-8 погибли на месте происшествия.

Через некоторое время выяснилось, что упало сразу два вертолета. Речь идет об одном, который "приземлился" в городе Клинцы. Еще один вертолет российских оккупантов якобы упал в районе села Сурецкий Муравей.

Жители страны-террориста России начали придумывать версии, почему мог упасть вертолет. Некоторые уже заявили, что российские оккупанты сбили свой же вертолет средствами противовоздушной обороны.

К слову, российские пропагандисты опубликовали фотографии с места падения вертолета, на которых видно, что речь действительно идет о разных местах. На одном снимке видно, что дым поднимается в густозаселенном районе, на котором видны многоэтажные дома и церковь. Другое место взрыва находится в частном секторе.

Параллельно с этим власти города Клинцы заявили, что разрушений на земле от упавшего в Брянской области вертолета якобы нет. Однако местные паблики утверждают обратное. В сети появились фотографии, на которых видно, что обломки вертолета упали на дома в частном секторе. Более того, на обломках вертолета видны характерные отверстия. Также стало известно, что лопасти упавшего в Клинцах вертолета ранили женщину.

Не желая признавать тот факт, что причиной падения двух вертолетов и истребителя стал "дружественный огонь", оккупанты выдали, что воздушные судна якобы были сбиты диверсантами. На территории Клинцовского района Брянской области ввели план "Перехват" – ищут диверсантов, которые могут быть причастны к атаке на Ми-8 и Су-34.

Напомним, в Крыму 12 мая разбился российский военный вертолет Ми-28. Он потерпел крушение в районе села Светлое Джанкойского района.

Ранее стало известно, что во временно оккупированном Моспино на Донбассе раздался взрыв. Очевидцы рассказывали о громких звуках взрывов, детонации боеприпасов и повреждении российских вертолетов на стоянке.

Также сообщалось, что в конце апреля истребитель МиГ-31 разбился в Мурманской области РФ. Пропагандисты РФ уверяли, что летчики не пострадали, катапультировавшись, они зацепились за ветки. Их якобы уже нашли на территории садово-огородного товарищества "Березка" .