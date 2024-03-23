Не хватило фантазии? 'Хорошие россияне' поддержали версию Путина по поводу теракта в 'Крокусе'

Так называемые оппозиционные журналисты в России подыграли кремлевской пропаганде после теракта в "Крокус Сити Холл". Вслед за Кремлем они повторили нарратив о том, что к расстрелу россиян якобы причастна Украина.

При этом в РФ не отрицают, что теракт может стать поводом для объявления всеобщей мобилизации. Своими рассуждениями россияне поделились в социальных сетях.

Российская журналистка Божена Рынска, которая осудила вторжение РФ в Украину, написала в своем Facebook, что к теракту 22 марта якобы может быть причастна Украина. Она не выдвинула прямые обвинения, но заявила, что "очень хочется надеяться, что теракт в Крокусе устроили не украинцы".

В то же время она уверена, что кремлевский режим обвинит в теракте Украину, а диктатор Владимир Путин использует это для объявления всеобщей мобилизации. Также журналистка не отрицает, что перед указом главаря Кремля на территории РФ могут устроить еще один теракт.

"Мне очень хочется надеяться, что теракт в Крокусе устроили не украинцы. Мне хочется верить, что украинцы не бандиты. Обвинят украинцев, конечно. Объявят всеобщую мобилизацию. Под этим предлогом еще какое-нибудь окаянство учинят", – написала журналистка.

В комментариях к посту журналистки ей ответили, что украинцы не могут быть причастны к теракту, и напомнили, что организацией подобных преступлений занимаются российские спецслужбы. Некоторые открыто заявили, что в теракте виновна ФСБ РФ.

Еще одна российская журналистка Юлия Латынина, которая якобы осуждает агрессию против Украины, заявила в соцсети Х, что западные спецслужбы точно знают, кто совершил теракт в Подмосковье.

При этом она выдала, что теракт стоит в одном ряду с рейдом российских добровольцев в Белгородскую область, добавив, что теперь для Украины наступит "катастрофа".

Однако спустя некоторое время Латынина написала другой пост. По ее словам, за теракт несут ответственность боевики ИГИЛ. Также она добавила, что свое мнение о "причастности" Украины написала в состоянии аффекта.

Напомним, вечером 22 марта в РФ неизвестные устроили стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл" (Красногорск, Подмосковье). Десятки человек погибли, более 100 получили ранения.

Примечательно, что еще днем у здания "Крокуса" находилось много авто спецслужб РФ. Эту информацию проиллюстрировали фото с места и показали в пабликах Красногорска за несколько часов до происшествия.

Как сообщал OBOZ.UA, в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на упреки о якобы причастности нашего государства к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле", которые начали звучать от российских официальных лиц. В ведомстве отвергли эти обвинения и отметили, что они являются спланированной провокацией Кремля.

К слову, представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон заявила, что Соединенные Штаты предоставляли России разведданные о потенциальном теракте. Более того, американские чиновники не сомневаются, что за терактом в Москве 22 марта стоят боевики "Исламского государства".

В свою очередь российский диктатор Путин 23 марта заявил, что задержанные российскими силовиками мужчины-таджики, якобы являвшиеся исполнителями нападения на концертный зал в Подмосковье, "двигались в сторону Украины", где для них "украинской стороной было подготовлено "окно".

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