Месть за Чечню, Афганистан и Сирию от ИГИЛ? Западные СМИ выдвинули свою версию стрельбы в 'Крокусе' в Москве

Представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон заявила, что Соединенные Штаты предоставляли России разведданные о потенциальном теракте. Более того, американские чиновники не сомневаются, что за терактом в Москве 22 марта стоят боевики "Исламского государства".

В США отметили, что члены ИГИЛ активно действуют на территории России, а теракт в столице страны-агрессора могли устроить боевики ИГИЛ-К – филиала террористической группировки, базирующейся в Афганистане. Об этом сообщает издание CBS News.

Спустя несколько часов после стрельбы группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт. При этом официальный представитель США сообщил, что у Соединенных Штатов есть информация, подтверждающая заявления ИГИЛ об ответственности, и что у них нет оснований сомневаться в этих утверждениях. Более того, в США отметили, что заранее передавали РФ информацию о потенциальном теракте.

По словам представителя Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон, американское правительство располагало информацией о запланированной террористической атаке в Москве. Это побудило Госдепартамент выпустить публичное предупреждение американцам в России. Также она подчеркнула, что правительство США поделилось этой информацией с российскими властями в соответствии со своей давней политикой "обязанности предупреждать".

В свою очередь The New York Times пишет, что группировка ИГИЛ-К была зациклена на России в течение последних двух лет, часто критикуя диктатора Владимира Путина. По словам аналитика по борьбе с терроризмом в консалтинговой фирме по безопасности Soufan Group Колина Кларка, боевики "Исламского государства" обвиняют Кремль в том, что на его руках течет мусульманская кровь. В частности, ИГИЛ недоволен интервенцией Москвы в Афганистане, Чечне и Сирии.

Напомним, вечером 22 марта в РФ неизвестные устроили стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл" (Красногорск, Подмосковье). Десятки человек погибли, более 100 получили ранения.

Примечательно, что еще днем у здания "Крокуса" находилось много авто спецслужб РФ. Эту информацию проиллюстрировали фото с места и показали в пабликах Красногорска за несколько часов до происшествия.

Как сообщал OBOZ.UA, в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на упреки о якобы причастности нашего государства к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле", которые начали звучать от российских официальных лиц. В ведомстве отвергли эти обвинения и отметили, что они являются спланированной провокацией Кремля.

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