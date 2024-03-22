'А что происходит?' Россияне за несколько часов до теракта зафиксировали у 'Крокуса' автомобили спецслужб. Фото

После того, как в российском Красногорске (Московская область) в концертном зале Crocus City Hall произошел теракт, местные жители вспомнили, что еще днем у здания находилось много авто спецслужб РФ. Эту информацию даже проиллюстрировали фото с места и показали в пабликах Красногорска за несколько часов до происшествия.

Считается, что в Crocus City планировался концерт группы "Пикник". В зал, рассчитанный на 6200 человек, на концерт были распроданы все билеты.

Концертом можно объяснить присутствие силовиков в Crocus City Hall за несколько часов до теракта – они должны были проверить здание перед выступлением группы. Но это могло бы объяснить присутствие одной-двух машин, а не пяти, как изображено на фото.

На это обратили внимание и местные жители, что видно по соответствующим комментариям. Однако такая информация может противоречить официальной точке зрения, поэтому ее сейчас из российских пабликов удаляют.

Crocus City Hall – это многоуровневый концертный зал, расположенный на территории делового центра "Крокус-Сити" в Красногорске, в непосредственной близости от 67-го км МКАД и рядом со станцией московского метро "Мякинино".

Следует отметить, что россиян уже две недели подряд предупреждали о возможных терактах в Москве. Соответствующие заявления сделали практически все посольства и дипмиссии Запада.

Как сообщал OBOZ.UA, еще до того, как появилась информация о причастности ИГИЛ к теракту, несколько чиновников РФ увидели украинский след в случившемся. В свою очередь, Министерство иностранных дел Украины отвергло все обвинения в причастности к теракту под Москвой.

В ведомстве назвали такие обвинения "спланированной провокацией Кремля с целью дальнейшего нагнетания антиукраинской истерии в российском обществе", а также "созданием условий для усиления мобилизации".

OBOZ.UA также собрал информацию о том, как на теракт в Подмосковье отреагировали в РФ, Украине и мире.

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