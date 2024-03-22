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"А что происходит?" Россияне за несколько часов до теракта зафиксировали у "Крокуса" автомобили спецслужб. Фото

Михаил Левакин
Новости России
2 минуты
4,8 т.
'А что происходит?' Россияне за несколько часов до теракта зафиксировали у 'Крокуса' автомобили спецслужб. Фото

После того, как в российском Красногорске (Московская область) в концертном зале Crocus City Hall произошел теракт, местные жители вспомнили, что еще днем у здания находилось много авто спецслужб РФ. Эту информацию даже проиллюстрировали фото с места и показали в пабликах Красногорска за несколько часов до происшествия.

Считается, что в Crocus City планировался концерт группы "Пикник". В зал, рассчитанный на 6200 человек, на концерт были распроданы все билеты.

Концертом можно объяснить присутствие силовиков в Crocus City Hall за несколько часов до теракта – они должны были проверить здание перед выступлением группы. Но это могло бы объяснить присутствие одной-двух машин, а не пяти, как изображено на фото.

"А что происходит?" Россияне за несколько часов до теракта зафиксировали у "Крокуса" автомобили спецслужб. Фото

На это обратили внимание и местные жители, что видно по соответствующим комментариям. Однако такая информация может противоречить официальной точке зрения, поэтому ее сейчас из российских пабликов удаляют.

"А что происходит?" Россияне за несколько часов до теракта зафиксировали у "Крокуса" автомобили спецслужб. Фото
"А что происходит?" Россияне за несколько часов до теракта зафиксировали у "Крокуса" автомобили спецслужб. Фото
"А что происходит?" Россияне за несколько часов до теракта зафиксировали у "Крокуса" автомобили спецслужб. Фото

Crocus City Hall – это многоуровневый концертный зал, расположенный на территории делового центра "Крокус-Сити" в Красногорске, в непосредственной близости от 67-го км МКАД и рядом со станцией московского метро "Мякинино".

Следует отметить, что россиян уже две недели подряд предупреждали о возможных терактах в Москве. Соответствующие заявления сделали практически все посольства и дипмиссии Запада.

Как сообщал OBOZ.UA, еще до того, как появилась информация о причастности ИГИЛ к теракту, несколько чиновников РФ увидели украинский след в случившемся. В свою очередь, Министерство иностранных дел Украины отвергло все обвинения в причастности к теракту под Москвой.

В ведомстве назвали такие обвинения "спланированной провокацией Кремля с целью дальнейшего нагнетания антиукраинской истерии в российском обществе", а также "созданием условий для усиления мобилизации".

OBOZ.UA также собрал информацию о том, как на теракт в Подмосковье отреагировали в РФ, Украине и мире.

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