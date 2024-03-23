Спланированная провокация Кремля: в МИД прокомментировали обвинения РФ в причастности Украины к теракту в 'Крокусе'

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на упреки о якобы причастности нашего государства к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле", которые начали звучать от российских официальных лиц. В ведомстве отвергли эти обвинения и отметили, что они являются спланирована провокацией Кремля.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД. Цель врага – дальнейшее нагнетание "антиукраинской истерии" в российском обществе. Также обвинив в стрельбе Украины Кремль хотел создать условия для усиления мобилизации россиян для участия в войне против нашего государства и дискредитации Украины в глазах международного сообщества.

"Российский режим имеет долгую историю кровавых провокаций спецслужб, подобных теракту на Каширском шоссе в 1999 году. Для путинской диктатуры не существует красных линий. Она готова убивать собственных граждан ради политических целей так же, как за время войны против Украины убила тысячи мирных украинцев в результате ракетных ударов, артиллерийских обстрелов и пыток", – напомнили в МИД.

В министерстве также обратились к международному сообществу по поводу этих лживых обвинений РФ в адрес Украины. В МИД призвали отбросить упреки в якобы причастности нашей страны к стрельбе в российском Красногорске и усилить поддержку Украины в ее противостоянии преступной российской агрессии.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером 22 марта в РФ неизвестные устроили стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл" (Красногорск, Подмосковье). По меньшей мере 62 человека погибли, более 100 получили ранения.

– Примечательно, что еще днем у здания "Крокуса" было много авто спецслужб РФ. Эту информацию проиллюстрировали фото с места и показали в пабликах Красногорска за несколько часов до инцидента.

– Тем временем российские пропагандисты пыталась доказать, что к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле" якобы причастна Украина. Они распространили информацию о том, что на стоянке возле концертного зала проверяли "подозрительный белый микроавтобус с украинскими номерами старого образца".

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