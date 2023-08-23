В России подтверждают гибель владельца ЧВК "Вагнер" Пригожина: что известно

В Российской Федерации подтвердили гибель владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Главарь "вагнеровцев" разбился при крушении самолета в Тверской области.

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Об этом сообщают росСМИ. Все больше людей с окружения Пригожина подтверждает его гибель.

Смерть главы ЧВК "Вагнер" подтвердил так называемый "главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области" Владимир Рогов.

"Только что общался с выдающимися "музыкантами". Они подтверждают факт гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Царствие Небесное новопреставленным рабам Божьим Евгению и Дмитрию", — сообщил Рогов.

Кроме того, по информации российского издания "Фонтанка", Евгений Пригожин был на борту потерпевшего крушение самолета. Помимо Пригожина, в бизнес-джете находились также командиры ЧВК "Вагнер".

Кроме того, российский пропагандист Владислав Поздняков также прокомментировал смерть Пригожина.

"Чуда не произошло. Пригожин и Уткин погибли. Информацию подтверждают командиры ЧВК", – пишет он.

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила, что в данном самолете был Евгений Пригожин.

Также сообщается, что государственный канал РФ "Россия 24" прокомментировал смерть Пригожина.

При этом, российское издание "Царьград" заявило, что тела Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина опознаны. В ближайшее время будет проведена генетическая экспертиза.

Как сообщал OBOZREVATEL, авария произошла в Бологовском районе Тверской области, в 15 километрах от авиабазы Хотилово. В настоящее время на месте падения обнаружены тела 4 погибших. Всего в самолете находились 10 человек – 7 пассажиров и 3 члена экипажа. Евгений Пригожин мог быть на борту.

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