Сервис наблюдения воздушных судов в реальном времени Flightradar опубликовал отчёт о крушении самолета Embraer Legacy 600 главаря частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина. По данным сервиса, бизнес-джет потерял высоту в 2,5 километра всего за 22 секунды.

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Аварийную ситуацию зафиксировали на высоте 9,1 км. Об этом сообщает сервис Flightradar в Twitter.

В 18:10 борт Пригожина поднялся на высоту 8,5 километра над Тверью. Затем следовали 9 минут горизонтального полёта и набор высоты до 9,1 километра.

После этого самолет резко начал терять высоту. Всего за 22 секунды борт снизился на 2,5 километра. Примечательно, что затем связь с бортом прервалась.

В свою очередь журналист Денис Казанский обратил внимание, что кремлевский политтехнолог Марат Баширов, который в 2014 году был главарем террористической организации "ЛНР", прямо написал, что главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина ликвидировал Кремль. Баширов заявил, что для России "так будет лучше".

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 августа в Бологовском районе Тверской области РФ, в 15 километрах от авиабазы Хотилово, разбился принадлежавший Евгению Пригожину самолет Embraer ERG 135. На борту находились 10 человек – семь пассажиров и три члена экипажа, на месте авиакатастрофы обнаружили тела четырех погибших.

По данным Financial Times, самолет Пригожина был сбит ракетой российской системы ПВО. Сначала в РФ заявили, что в нем разбился заместитель главаря ЧВК – первый командир "Вагнера" Дмитрий Уткин. А впоследствии подтвердили и гибель в этой авиакатастрофе самого Евгения Пригожина.

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