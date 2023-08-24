Самолет Пригожина сбили ракетой российской системы ПВО – Financial Times

Самолет главаря российской ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который в среду, 23 августа, рухнул в Тверской области на территории страны-агрессора, мог быть сбит российской системой ПВО. В Росавиации раннее подтвердили, что сам Пригожин был на борту, а пропагандисты заявили, что погибли все, кто там был.

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Об этом Financial Times сказал западный чиновник, которому сообщили соответствующую информацию. Собеседник издания отметил, что не может точно сказать, погиб ли главарь "Вагнера" и был ли он на борту, но отметил: "Путин пленных не берет".

Ранее источник канала ВЧК-ОГПУ сообщил, что бизнес-джет Embraer ERJ 135 Пригожина летел над Тверской областью в верхнем воздушном пространстве и не был на связи с местным центром управления полетов. Руководитель управления узнал о ЧП только когда на место прибыли сотрудники МЧС и "с земли" подтвердили обнаружение авиакатастрофы.

"Джет никак не связывался с Тверскими службами и не подавал никаких сигналов, все управление шло из Москвы", – сообщили там.

В то же время одно из российских пропагандистских издание сообщило, что самолет Пригожина упал неподалеку от резиденции российского диктатора Владимира Путина на Валдае. Там стоят четыре дивизиона С-300, которые охраняют резиденцию.

Самолет упал буквально в 50 км от резиденции. "Посмотрите как он падал. Его сбили просто. Самолет просто потерял планер", – добавил источник пропагандистов.

Также росСМИ вечером 23 августа сообщили, что поисковые работы на месте катастрофы завершились. Были найдены все 10 тел находившихся на борту.

Росавиация опубликовала список пассажиров, среди которых — Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин, экс-подполковник спецназа ГРУ. Кроме них, на борту были еще пять человек из состава ЧВК "Вагнер", а также три члена экипажа.

Ранее Telegram-каналы Blitz и Grey Zone также писали, бизнес-джет Пригожина, который разбился в России, мог быть сбит ракетами противовоздушной обороны (ПВО). При падении в небе были зафиксированы характерные газопаровые следы от ракет ПВО.

Очевидцы авиакатастрофы не только видели инверсионные следы в небе, но и слышали "два разрыва, характерных ПВО". Кроме того, на фюзеляже уже упавшего самолета видны многочисленные отверстия, которые выглядят как повреждения от попадания боеприпасов ПВО.

Как сообщал OBOZREVATEL, авиакатастрофа произошла в Бологовском районе Тверской области, в 15 километрах от авиабазы Хотилово. Всего в самолете находились 10 человек, Пригожин мог быть на борту.

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